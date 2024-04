Alfa se mostró arrepentido de su reingreso a la casa de Gran Hermano y disparó contra Catalina Gorostidi

En una nota con el streaming Se Picó, Alfa aclaró que su salida tuvo que ver con un tema estrictamente de salud: "Es que yo me quería quedar de la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron 'gonca'. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien".

"No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró, ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo 'lo tenemos que sacar ya'. Y de la producción me decían 'Alfa, vamos. Ya está'", agregó.

Alfa advirtió que él estaba dispuesto a seguir, incluso más días de los que estaban pautados, pero los médicos no se lo permitieron. "Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando", explicó.

Al ser consultado por su guerra con Cata, el ex GH fue tajante: "Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe".

Al finalizar, el hombre de Tigre reconoció que no fue una buena decisión reingresar al programa. "No tenía que haber entrado a la casa porque es otro programa, es otra gente, es otra situación. Yo no tenía que haber entrado nunca", sentenció.

Gran Hermano 2023: Mauro le hizo un pase de factura a Furia y ella lo liquidó con la respuesta

Anoche en Gran Hermano, luego del voto positivo del público, Damián Moya se convirtió en el último eliminado del juego. El joven fue quien menos apoyo recibió, con apenas el 8,9 por ciento de los votos.

Juliana Scaglione obtuvo el 34,2 por ciento de los votos y fue la primera en salir de placa. Luego le tocó el turno a Coti Romero, que consiguió el 29,4 por ciento de los votos. Y, para sorpresa de muchos, el tercer jugador en ser salvado fue Mauro D'Alessio, que logró el 23,7 por ciento de los votos.

Después de la gala, el muchacho le hizo una fuerte reclamo a Furia. La estratega festejó cuando Emma Vich salió de la placa, pero no tuvo la misma reacción cuando lo hizo Mauro.

"No gritó nada. Si me cuida, me banca…", le comentó Mauro a Nico, en una cocina. Juliana escuchó y le contestó con todo: "¿Y qué querés que haga? Yo cuando lo sacaron a Emmanuel grité. Con vos no grité, como querés que me eliminen. Dije “ni en pedo”. Que salga. Me encanta que salga. Tampoco voy a festejar que se quede, porque el chabón me quiere eliminar del juego".

"Tomalo con pinzas", acotó el muchacho. "¿Cómo con pinzas? Sí, boludo, querés que me eliminen del juego", reiteró Furia. Mauro, asintió: "Sí, sí....". "Entonces, ¡con pinzas las pelotas! ¿A vos quién te contiene cuando estás cagado? No voy a hablar de este tema, porque es una vergüenza lo tuyo", remató la jugadora.