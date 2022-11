Alfa y otro comentario al límite en Gran Hermano 2022: qué le había dicho a Mora

Embed

“Escuchame, Mora, lo que sí, pará, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente así no hacemos ruido”, le dijo Alfa a Mora. Y ella le respondió sin filtros: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor”.

“Tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”, le retrucó Mora. Pero Alfa continuó sin entrar en razón e insistió: “¿Nieta? No, mi nieta no, no seas turra”.

alfa mora.jpg

El fuerte comentario de Alfa a Romina en Gran Hermano 2022: "A ver, sacate la ropa"

Walter Alfa Santiago protagonizó días antes otro tenso momento en la pileta con Romina Uhrig. Aprovechando los días de sol y cálidas temperaturas, muchos de los jugadores se encontraban en la zona del jardín disfrutando del agua.

En un momento, aparece la ex diputada Romina Uhrig y allí Alfa, desde el agua, le hizo un fuerte comentario al ver que no lucía su bikini al sol: "A ver, sacate la ropa", le dijo insistentemente el hombre de 60 años al ver que ella se negaba a meterse en la piscina.

"No me voy a meter. No, porque vos me querés ver y me intimidás", le repitió Romina a Alfa. "Dale, sacate la ropa. Sacate la ropa", le volvió a repetir él.

"No hables así porque quedás mal", cerró el tema un tanto incómoda la participante sentada al borde de la pileta.