Alina Moine se sinceró sobre la foto junto a Marcelo Gallardo que se filtró en los medios

Alina Moine también se refirió a su vínculo con Marcelo Gallardo. “Somos recontra amigos. De hecho hablamos, Marce me ha escrito para Navidad, después me escribió para fin de año… Él es más bueno que yo en esas cosas protocolares, porque yo soy recolgada. Como como todos los amigos, claro que nos escribimos”, sostuvo.

La periodista reiteró que con el DT siempre tuvo "una relación de amistad" y recordó cuando se filtró una foto de ella junto al ex jugador en Mónaco, una imagen que despertó conjeturas en torno a un supuesto romance: "En algún momento ustedes me publicaron una foto, ¿se acuerdan?, con Marcelo en Mónaco. De dónde la sacaron esa foto… Todavía hoy me lo sigo preguntando y de hecho nos juntamos con Marcelo y dijimos de dónde la sacaron…”.

Y finalizó: “Tuvimos algunas presunciones, pero la verdad es que todavía no lo pudimos deducir. Nos lo seguimos preguntando porque además es una foto íntima y además había un montón de fotos de ese viaje. Por qué solamente esa foto, medio raro”.

La explosiva reacción de Alina Moine tras ser señalada como la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de los intensos rumores de separación entre Flor Vigna y Luciano Castro, trascendió el nombre de Alina Moine como la tercera en discordia de la pareja. Recientemente la periodista, vinculada al ex el DT de River Marcelo Gallardo, compartió una imagen en sus redes sociales para ponerle freno a las especulaciones.

Resulta que la presentadora de ESPN oficializó su noviazgo con el ex futbolista Federico Giuliani. Él compartió una foto en Instagram con Moine, y ella hizo lo mismo pero en su cuenta.

Alina Moine y Fede Giuliani posteo romance IG.jpg

Además, Ángel de Brito, en sus historias de Instagram fue consultado sobre si Vigna y Castro estaban separados, y el conductor de LAM contestó en mayúcula: "No".

Quien agregó más información sobre este escándalo fue Pochi, de @gosiipeame. “Me preguntan si la mujer del enigmático con LC es Alina Moine, no sé de dónde surgió el nombre de ella. La 'Señorita M' de mi enigmático no es ella. Y aclaro, no es famosa”, afirmó la influencer.