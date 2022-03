Amalia Granata explicó por qué hizo pis en frente de las cámaras en 2007

Y, Mariana Brey sumó: “Cómo olvidar a Amalia haciendo pis en el pasto”.

Entonces, fue la mismísima Amalia Granata que explicó lo sucedido. “En la madrugada, me levanté, no podía más y toco la puerta del baño, ocupado… espero un rato, toco y la persona que estaba adentro, que nunca voy a decir quién era, no salía porque estaba haciendo lo segundo. Yo digo no entro al baño ni loca después de que una persona que está adentro hizo lo segundo. Fui al pasto, más higiénico, divino, me llevé el papel como cuando haces en la ruta”, confesó .

Amalia Granata durísima con el Pollo Álvarez: "Estoy esperando..."

Hace unas semanas la Justicia dictó la falta de mérito para Ricardo Biasotti por la denuncia por abuso sexual que realizó su hija, Anna Chiara del Boca.

La denuncia de la joven en la Justicia y en los medios fue un tema que tuvo mucho lugar en la opinión pública durante mucho tiempo.

En esos momentos, Amalia Granata salió a bancar públicamente a Biasotti, contando su experiencia cuando estuvo en pareja con el ex de Andrea del Boca.

En su denuncia pública, Anna Chiara contó, entre otras cosas, que su padre veía -por ejemplo- películas para adultos y que Amalia estaba presente en esas situaciones.

En el ciclo radial Polino Auténtico, Amalia Granata se metió nuevamente en este tema tras la resolución de la Justicia en favor de Biasotti y apuntó contra la fuete crítica que en su momento le hizo Joaquín El Pollo Álvarez.

“Mi relación con Ricardo se terminó cuando yo me fui a vivir a Chile. Duró un año y medio”, aclaró la Diputada Provincial de Santa Fe y también periodista.

"Se enteraron cuando lo defendí. Yo viví el infierno que vivió ese hombre por ellas (Anna Chiara y Andrea del Boca)”, amplió al respecto.

Y sobre el final se acordó del Pollo Álvarez: “Estoy esperando encontrarme con el Pollo Álvarez para que me pida perdón por las barbaridades que dijo sobre mí y sobre Ricardo”.