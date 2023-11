Amalia Granata le respondió filosísima a Nancy Dupláa y argumentó su crítica al Ministerio de la Mujer

El descargo tuvo lugar luego de que en el programa de Ángel de Brito repasasen el mensaje de la mujer de Pablo Echarri pidiéndole a Granata que “no escupa para arriba”, así como también aseguró que la lucha de las mujeres "le dieron todo" en materia de derechos.

Tras oír el duro mensaje de Nancy Dupláa, Amalia le respondió sin pelos en la lengua. “Me está minimizando mi capacidad como mujer. ¿Ella me dio todo? Mi casa la compré rompiéndome el traste”. Y argumentó: “Vivimos en una sociedad en la que los derechos son todos iguales. Esos ‘derechos’, ellas se los inventan porque los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos”.

Amalia Granata responde a Dupláa - captura LAM con Pity la numeróloga y Ana Rosenfeld.jpg

Además, invitó a la actriz a conocer mejor la delicada situación de miles de mujeres argentinas. “No tiene idea de nada, hay que explicarle muchas cosas. La quiero invitar conmigo a un barrio vulnerable a que vea qué derechos van a perder las mujeres cuando cierren el ministerio. Hay un porcentaje muy grande, te diría que el 50 por ciento de las mujeres, que cagan en un pozo y comen una vez al día. También hay un montón de mujeres que mueren por adicciones”, explicó sin eufemismos.

“No se estaría notando que está funcionando, entonces... la plata de ese ministerio ñoqui y militando usémosla para reincorporar a las mujeres y darle herramientas. Si el Estado estuviese presente y las políticas que ella defiende funcionaran, no necesitaríamos un ministerio de la mujer”, continuó argumentando Amalia Granata sobre el por qué de su oposición al Ministerio de la Mujer.

Por último, sobre la chicana de Dupláa al tratarla de "poco leída y gritona", la actual diputada cerró picante: “Es mi segundo período como legisladora electa. A mí el Estado me paga porque me eligió el pueblo, ella y su marido sacan beneficios por hacer producciones que no sé quién las mira”.

Amalia Granata celebró el triunfo de Milei y Nancy Dupláa la cruzó con todo: "No escupas para..."

El domingo, el candidato por La libertad avanza, Javier Milei, se impuso en el balotaje por una diferencia de 11 puntos ante su adversario, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Tras el triunfo del libertario, la diputada Amalia Granata celebró una de las medidas que anunció el economista: eliminar el ministerio de la Mujer, creado por la gestión de Alberto Fernández. "Hagamos una despedida... que se nos va el ministerio de la Mujer", escribió.

Después de ver el mensaje de la ex vedette, Nancy Dupláa decidió cruzarla. "Pero no se van las millones de niñas y mujeres que creen en el, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio, e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas", le dijo la actriz.

Cruce Granata Dupláa por el Ministerio de la Mujer.jpg

"No escupas para arriba, consejo. La historia me cuenta que las feministas cada vez son más años a años, trascendemos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutas. Te dimos todo. Hay que ser más leída y menos gritona, hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programa de chimentos", completó.

La respuesta de Amalia Granata no se hizo esperar. Ángel de Brito citó el mensaje de Nancy Dupláa y acotó: "Dupláa diciéndole burra a Granata". La diputada provincial mencionó el tuit del conductor de LAM y remató: "Sorora".