Ana Espósito explotó indignada contra Eial Moldavsky por sus repudiables dichos sobre Lali

“No, qué te voy a decir. Me parece que ya está, que está todo dicho. No siento que tenga algo para agregar", responde Ana, con muchísima calma y serenidad.

De inmediato, cortan la grabación de la promo de forma abrupta y la hermana de Lali empieza a destrozar todo en el set. "¿Vos te diste cuenta lo que dijo? ¿Vos te diste cuenta?", exclama, sacada.

No conforme con eso, Ana termina diciendo lo que verdaderamente piensa de Eial. “¡Cómo va a decir eso de mi hermana! ¡Hijo de p...!“, remata.

La filosa indirecta de Lali Espósito contra Eial Moldavsky que sorprendió en su entrevista con Pedro Rosemblat

Lali Espósito estuvo este martes en el stream de Gelatina, en el ciclo que conduce su pareja, Pedro Rosemblat, y lanzó una indirecta contra Eial Moldavsky, quien días atrás hizo unas polémicas declaraciones, en Olga, sobre una supuesta relación intíma que habría tenido con la estrella pop.

Durante la entrevista que le hizo Rosemblat, la cantante de Disciplina se refirió a la cultura de la cancelación y la exposición en las redes. “Asistimos a una época en donde se nos da con facilidad olvidarnos de nuestra humanidad. Lo vemos todo el tiempo en las redes, los streamings, cuando alguien comete un error, la cancelación y señalar el error, lo hacemos desde el ‘yo virtual’, como si nosotros no cometiéramos errores”, sostuvo.

Y siguió: “Cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar si está pidiendo perdón ‘mi yo virtual’, porque está sufriendo el ataque, o estoy pidiendo perdón ‘yo’ por algo que humanamente hice mal”.

“Yo me hago esa pregunta todo el tiempo, ¿qué clase de persona pública quiero ser? Pero sobre todo, ¿qué clase de persona quiero ser?”, reflexionó la artista.

"Es una época que te invita a olvidarte casi de tu persona. No digo que esto le pase a todo el mundo, pero estamos invitados constantemente a olvidar eso que nos hace únicos: nuestra humanidad. A mí no me hace única mi forma de postear, mi forma de verme en redes, me hace única mi persona, la gente que me quiere, mis amigos, mis errores”, remarcó Lali.

Por último, afirmó: “Creo que no estoy loca, que me ayuda a mantenerme feliz una cercanía conmigo, con mi persona de verdad”.