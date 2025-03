Eial Moldavsky sorprendió con una confesión sobre su vínculo con Lali Esposito luego de la polémica

"Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia. Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste", aseguró en primer lugar.

En esa misma línea, resaltó: "Estoy muy arrepentido, muy golpeado y estoy muy triste de verme así. No se puede volver el tiempo atrás por más que lo intente todos estos días".

Por otro lado, puntualizó en Lali y confesó cómo se sentía por el impacto que esto tuvo en ella. "Se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele. Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta", admitió.

"Yo estoy muy triste de haber sido quien lo dijo y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal", profundizó.

Embed

El durísimo mensaje con el que Lali Espósito reapareció en las redes tras el escándalo con Eial Moldavsky

Desde el viernes pasado, involuntariamente Lali Espósito quedó envuelta en una escandalosa polémica luego de que Eial Moldavsky relatase en Sería Increíble (Olga) un supuesto romance suyo con una famosa cantante. Y si bien nunca la nombró, todos los datos coincidieron con la intérprete de Disciplina.

Es así que ante la catarata de críticas por su nula caballerosidad al referirse de esa manera a una relación, sea con quien fuere, Moldavsky debió salir a pedir disculpas ante el miedo a la cancelación, si bien la cosa ya había escalado demasiado.

Lo cierto es que ante esta situación, la primera reacción de Espósito fue dejar de seguirlo en redes sociales, como así también a sus compañeros del programa. Asimismo, Migue Granados confirmó luego en su stream el enojo de Lali y le dio la razón.

Así las cosas, con este telón de fondo, en las últimas horas Lali Espósito reapareció desde su cuenta de X con un mensaje repleto de emoción, así como también con una certera doble lectura.

TW Lali Espósito - Ojalá les guste.jpg

Allí compartió un texto para referirse a su próximo disco, que al mismo tiempo puede leerse como una sutil respuesta al escándalo. "Ojalá les guste. Ojalá vean el alma que le puse. Ojalá disfruten. Ojalá me entiendan. Ojalá se emocionen. Ojalá se identifiquen", escribió.

Pero la picante doble respuesta con la que pareció disparar contra el universo del streaming y las redes sociales fue: "Ojalá vibren muy de verdad. De VERDAD. Y cuando digo de verdad me refiero a ESO que las redes no pueden (ni podrán) describir jamás".

Y como para responderle de alguna manera a Eial Moldavsky, ante la consulta de una usuaria pidiéndole un adelanto de alguna frase de su nuevo material, Lali respondió picante con una clara indirecta para el hijo del cómico: "Si no me da gracia ya no me río".