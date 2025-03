La filosa indirecta de Lali Espósito contra Eial Moldavsky que sorprendió en su entrevista con Pedro Rosemblat

Y siguió: “Cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar si está pidiendo perdón ‘mi yo virtual’, porque está sufriendo el ataque, o estoy pidiendo perdón ‘yo’ por algo que humanamente hice mal”.

“Yo me hago esa pregunta todo el tiempo, ¿qué clase de persona pública quiero ser? Pero sobre todo, ¿qué clase de persona quiero ser?”, reflexionó la artista.

"Es una época que te invita a olvidarte casi de tu persona. No digo que esto le pase a todo el mundo, pero estamos invitados constantemente a olvidar eso que nos hace únicos: nuestra humanidad. A mí no me hace única mi forma de postear, mi forma de verme en redes, me hace única mi persona, la gente que me quiere, mis amigos, mis errores”, remarcó Lali.

Por último, afirmó: “Creo que no estoy loca, que me ayuda a mantenerme feliz una cercanía conmigo, con mi persona de verdad”.

El apasionado beso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat que trajo un picante reclamo al aire

Este martes el streaming de Gelatina dio comienzo a una nueva temporada y la primera invitada fue nada más y nada menos que Lali Espósito en un mano a mano con su novio Pedro Rosemblat.

Minutos después del comienzo del programa Industria Nacional, la cantante llegó al estudio y saludó con un cálido abrazo a los conductores Lía Copello, Marcos Aramburu y Matías Mowszet. A Pedro, lo sorprendió con un beso en la boca que luego fue furor en las redes sociales.

"Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca", expresó Lali en ese mismo momento mientras todos los presentes gritaban y aplaudían.

Sin embargo, lejos de crearse un momento especial y romántico, el conductor aprovechó la frase de su novia para hacerle un inesperado reclamo en vivo.

“A chequear que nunca saludaste a un conductor con un beso en la boca. Igual habría que revisar el archivo, Mariana”, le retrucó Rosemblat, siempre con humor, mientras ella se acomodaba para dar comienzo a la charla.