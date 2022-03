Ana Rosenfeld recordó la última conversación con su marido antes de su muerte

Así, en la noche del jueves Ana Rosenfeld volvió a abrir su corazón y reveló cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su marido, Marcelo Frydlewski, antes de morir, así como también cómo logró salir adelante.

ana rosenfeld captura 3.jpg La abogada Ana Rosenfeld contó en LAM la última charla que tuvo con su marido antes de morir de Covid-19.

"¿Vos te acordás de la última charla que tuviste con él?" quiso saber su compañera Andrea Taboada. Y Rosenfeld, no sin angustia rememoró "El día que yo di Covid positivo y a él también lo estaban hisopando me dice 'Anita, si doy positivo, me muero'. Para mí fue terrible el momento... El año de pico de encierro previo me dijo 'no hagas nada, no vayas a ningún lado'. Él le tenía mucho miedo a la enfermedad, sabía que por todas las enfermedades preexistentes que tenía, iba a ser letal".

Ana Rosenfeld tras la muerte de su marido: "Estoy aprendiendo a vivir sola"

Si bien en un principio le ha costado mucho hablar del tema frente a cámara, ahora Ana Rosenfeld se animó a contar en el aire de LAM que al día hoy, cuando ya pasaron 5 meses de la muerte de Marcelo, sigue estando presente en todo momento.

"Para dormir uso su ropa, sus remeras, su perfume. Siento que lo amo. Sos el hombre más maravilloso que pudo haber existido en la faz de la Tierra. Me diste una familia, me diste contención, me enseñaste a ser lo que soy. Es tan lindo", no dudó expresar la abogada frente a una imagen del padre de sus dos hijas.

Al mismo tiempo, la angelita reveló que o salía adelante o caía en una profunda depresión, por lo que sacó fuerzas desde sus entrañas y el trabajo la ayudó a seguir en pie.

ana rosenfeld captura 2.jpg A 6 meses de la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski, Ana Rosenfeld reveló en LAM que en breve hará su primer viaje sin él.

Y además reveló que está preparando su primer viaje sola, lo que emocionalmente también importante. "Me voy en unos días a pasar Pascuas como siempre pasaba afuera. Viajo con Stefy (una de sus hijas) a los Estados Unidos. Es la primera vez que voy a ver cómo se pasan las fiestas, organizar la vida, subirme a un avión", explicó con la emoción a flor de piel.