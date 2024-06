Analía Franchín volvió a la televisión tras el inmenso dolor por la muerte de su hermana: "Gracias de verdad"

Lo cierto es que este lunes la panelista regresó a su trabajo en el ciclo A la Barbarossa, Telefe, y se mostró profundamente emocionada después de que Georgina Barbarossa le dedicó unas palabras de manera muy afectuosa.

“Hola, Analía. ¿Estás bien? Te queremos...”, le dijo la conductora a su compañera a poco de comenzar el programa.

A lo que Analía Franchín con mucha entereza miró por unos segundos al cielo y se mostró agradecida por las muestras de cariño y fuerza que recibió en estos difíciles días que atravesó.

"Sí, mi amor. Muchas gracias. Permitime agradecer la cantidad de mensaje, de gente, que he recibido. Muchas gracias por tanto amor, en serio”, indicó la panelista.

“Te queremos”, comentó conteniéndola Georgina. Y Franchín indicó visiblemente movilizada: “Ya lo sé. Muchas gracias. Gracias, de verdad”.

Analia Franchin y su hermana Sandra

El desgarrador posteo de Analía Franchín por la muerte de su hermana: "Mi objetivo fue..."

Analía Franchín vive un momento muy doloroso tras la confirmación de la muerte de su hermana Sandra. La mujer, de 61 años, que estaba internada debido a una neumonía, también había sido diagnosticada con HIV.

"Realizó el tratamiento de manera muy prolija y estaba bien en cuanto al HIV, pero la neumonía complicó su situación", contó Yanina Latorre durante su programa en El Observador 107.9.

Hundida en el dolor, Franchín hizo un emotivo posteo despidiendo a su hermana: “El dolor me inunda. Cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que “tuvieras un día feliz en tu vida” , Capaz lo logramos algunas horas en la playa o en alguna que otra Navidad”.

“Hoy estoy enojada. Mucho. Con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos. Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos. Te abracé y besé hasta el último momento”, detalló sobre la batalla de Sandra.

Y cerró su relató dejando un mensaje de amor: “Lamentablemente no me alcanza. Alguien me dijo: 'Te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás…'. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida pero te volvería a elegir. Te amo, hoy y siempre, mi enana hermosa. Gracias por estar. se libre”.