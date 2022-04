Andrea del Boca habló de la grieta: "Dividen y..."

A lo que Anna Chiara amplió: “No siento que haya gente que me admire, yo soy muy de mi casa, no sé si me engancho mucho con los programas de televisión tampoco, no tengo el peso de ese ojo público, de esa visión”.

“En lo personal no es algo que realmente no marque, mi vida no son los medios, más allá de que los medios siempre han tenido un seguimiento de mi día a día. Estamos muy tranquilas”, añadió Anna Chiara

Y al ser consultada sobre la situación legal con su padre, la joven remarcó: "Tampoco me molesta, yo sé que ella sale así como defensora porque es mi mamá, pero a mí no me molesta, no me marca”.

Y aclaró que sigue en marcha el pedido de cambio de apellido, algo que solicitó y aseguró que está atenta a los tiempos de la Justicia: “Está en curso y sería algo que a mí me afectaría positivamente, pero habrá que esperar”.

El mensaje de Anna Chiara tras la falta de mérito para Ricardo Biasotti

Después de dos años de investigación del caso, la Jueza de la causa dictó la "falta de mérito" para Ricardo Biasotti. Es decir que la evidencia presentada por la familia Del Boca "no es suficiente para ordenar el procesamiento de Horacio Biasotti", contó Carlos Monti en el programa Nosotros a la mañana, El Trece.

El fallo habla de "recuerdos implantados y falta de credibilidad en el discurso de las denuncias". Y, por eso la jueza "no encontró argumentos para procesarlo, es decir que no alcanzaron las pruebas presentadas por Anna Chiara".

Horas después de conocerse la resolución de la Justicia en favor de Ricardo Biasotti, Anna Chiara, hija de la actriz Andrea del Boca, se volcó a Instagram con una imagen de una hora escrita a puño y letra por ella y resaltó una de las frases que aparece en el fundamento de la jueza de la causa en su resolución.

"Recuerdos implantados y el carecer de comprobar credibilidad’ Que las espinas mas filosas te empujen a transformar tu todo en rayitos de sol - día capicúa, 2/2/22", expresó la joven, quien acompañó el posteo con varias fotos de flores.