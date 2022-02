Andrea Rincón negó una relación con Fredy Villarreal y arrojó: "Es una..."

Luego, señaló que prefiere no tener relaciones: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo, sexo no hay lamentablemente. Es una decisión personal. Tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”.

“En algún momento voy a decir ‘bueno, basta’. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una erupción personal, en algún momento pasará”, agregó.

Por último, Andrea Rincón reconoció que no miró con buenos ojos los rumores con el humorista: “A veces, cuando dicen cosas así, me molesta porque en otros momentos me han escupido el asado. Pero en este momento no tengo a nadie a quien le pueda llegar a molestar lo que digan”.

-Fredy Villarreal-

Andrea Rincón reveló quién debe ganar MasterChef Celebrity: "Yo lo convencí para que entre"

Andrea Rincón se refirió a la nueva edición de MasterChef Celebrity y reveló quién es su preferido para que gane el reality: Joaquín Levinton.

"No lo estoy viendo, veo algunas cosas de Joaquín. Lo sigo un poco ya que yo le convencí para que entre... Pero lo veo bien, está bien. Él me consulto si entraba o no, me preguntaba todo. Me hacía preguntas que a mí no se me hubiesen ocurrido preguntar nunca. Pero él siempre va a un paso adelante. Es mi favorito y tiene que ganar, va a ganar", dijo en diálogo con PrimiciasYa.com.