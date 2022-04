Andrés Nara contó por qué Mauro Icardi está enojado con él: "Fue porque..."

Lo cierto es que el descuido que Andrés Nara tuvo hace ocho años fue el punto de inflexión para arruinar su relación con Mauro Icardi, y alejarse irremediablemente de Wanda Nara, cuando confirmó el rumor de que su hija esperaba a Francesca.

"Mauro se enojó porque no pudo dar la noticia", reconoció el papá de Wanda en un móvil con Intrusos. "Es verdad que a mí se me escapó el embarazo, y pedí perdón. Pobrecito, y que en paz descanse, fue con Mauro", chicaneó Andrés Nara a Mauro Icardi.

"Todos me felicitaban que iba a ser abuelo de la primera nena de Mauro. Cuando me lo preguntan, yo no tenía la fluidez de la relación con Wanda, pero hablábamos, y dije 'quedo descolocado. Soy el abuelo y no sé'. Entonces dije 'sí'. Y lo mío, cuando estaba en duda, formalizó el embarazo", contó.

Wanda Nara llegó de manera inesperada a la Argentina

Wanda Nara aterrizó en Argentina sorpresivamente, y sorprendió a sus seguidores cuando posteó fotos en el aeropuerto. Si bien todavía no se conocen los motivos de su regresó al país, la mediática se mostró acompañada por sus dos hijas menores y su hermana Zaira.

Por el lado de Mauro Icardi, se quedó en París para cumplir con sus compromisos laborales con el club francés. Además, estallaron los rumores de una nueva crisis con la empresaria.