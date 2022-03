Qué dijo Zaira Nara sobre la renuncia de Iván de Pineda a la conducción de La Peña de Morfi

no condcutores de La Peña de Morfi.jpg Tras bajarse Iván de Pineda de la conducción de La Peña de Morfi, circularon los nombres de Nico Repetto y Migue Granados pero ambos fueron descartados.

Claro que la morocha intentó entender a Iván de Pineda ante semejante decisión, explicando que "Es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue también inteligente en tomar esta decisión. Seguramente".

Y agregó, siempre muy cauta en sus palabras intentando justificar a de Pineda: "Por algo él debe sentido que no era. Hay que ver, capaz que después se arrepiente y vuelve". Al tiempo que cuando le consultaron si se animaría a aceptar la conducción del icónico ciclo televisivo, Zaira se sinceró explicando "No me veo conduciendo La Peña de Morfi, no me llegó la propuesta".

Zaira Nara no se ve conduciendo La Peña de Morfi

Así, tras declarar que no recibió ninguna propuesta para sumarse a la conducción de La Peña de Morfi sino que sólo participó del especial por el cariño y la amistad que tuvo con Rozín, Zaira Nara se sinceró sobre el tema asegurando "Siempre digo, la Peña es un programa recontra difícil y complejo, hecho a medida para Gerardo. No sé si estoy a la altura de las circunstancias. Yo siento que me queda enorme".

Y sobre si fantasea con esa posibilidad, la modelo fue más que clara al detallar "Sería algo muy lindo, pero haría falta alguien que esté bien vinculado con la música y aportarles a los artistas eso que le falta. Yo tendría que prepararme…".