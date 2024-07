Andrés Nara reveló si le cree a Wanda Nara y qué sabe de la separación con Mauro Icardi

"Esta chica, que la conocimos para hacer un streaming, estábamos en casa con Alicia (Barbasola) y habíamos pedido sushi. Justo era la final de Gran Hermano y le dice vamos a ver la final y ahí me desaparece una suma de dólares de la mesa de luz", continuó el padre de Wanda Nara y Zaira Nara.

"Había visto que estaban previamente ahí, teníamos el Flow en la habitación. Me desapareció una suma de dólares de la habitación", remarcó Andrés.

"Se va con su auto sin saludar ni nada y la intercepto con mi camioneta. ¿Dónde está la plata?, le digo. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar y está lleno de cámaras", dijo sobre la reacción que tuvo con la mujer a la vista de todos.

"Hay cosas que no pueden revistar íntegramente, no la pueden desnudar. A la chica la revisaron y no encontraron nada. Estaba con mucha rabia y bronca. Se fue de mi casa sin saludar a nadie y faltaba mi plata", reconoció Andrés Nara sobre el hurto que sufrió en su casa.

Y consultado por la crisis y separación de Wanda y Mauro Icardi, el empresario reconoció no saber mucho del tema: "Estoy en aguas con eso, no tengo ni idea porque con Mauro no tengo ningún tipo de relación de nada hace mucho tiempo ni me interesa tenerla".

"Con Wanda fuimos y vinimos pero no entiendo lo que está pasando realmente", agregó. Y dejó en claro que en este tipo de asuntos sí le cree: "No creo que Wanda haga movidas de prensa con este tipo de cosas como con la enfermedad. Siempre tengo dudas de todo, pero en estas dos cosas que te estoy diciendo, yo le creo".

"Con ella prácticamente no tengo trato", sentenció Andrés sobre la distante relación con su hija.

El pícaro mensaje de Wanda Nara a L-Gante en medio de su crisis con Mauro Icardi

En las últimas horas se supo que Wanda Nara y Mauro Icardi están atravesando una fuerte crisis matrimonial y que la conductora tomó la firme decisión de pedirle el divorcio a un mes de haber cumplido 10 años de casados.

En medio de todo el escándalo, la mediática fue vista bailando muy cerca de L-Gante en un boliche de Palermo y además tuvieron un llamativo ida y vuelta en las redes sociales.

Lo cierto es que luego de la colaboración musical entre L-Gante y la China Suárez, el cantante se disculpó con Wanda por haberla “traicionado” y la misma reaccionó ante su gesto.

"Con mucha seriedad...Perdón", escribió Elian al publicar una selfie en sus historias de Instagram, donde etiquetó a Wanda y agregó un emoji de corazón.

Por su parte, la autora de Bad Bitch lo replicó en su perfil y respondió: "Cero rencor. Siempre perdono. Que problema la obsesión".