Mariana Brey reveló el impensado planteo que le hizo su hija al verla muy cerca de otro hombre

De esta forma, Brey se encuentra disfrutando de su vida de soltera pero recibió algunos planteos por parte de la pequeña. “Ayer llegué a mi casa y mi hija Juana, de cuatro años, me hizo todo un planteo porque no podía soportar que baile con Matías", contó entre risas.

En su relato, hizo referencia al periodista Matías Vázquez, quien es la nueva incorporación al panel del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Me dijo que le encantó como bailé, pero que me movía con un chico, que no lo haga ¡Fue todo un planteo de celos! Le expliqué que era algo inocente, pero no quería saber nada”, finalizó.

Mariana Brey Matías Vázquez

La explosiva pregunta de Mariana Brey a Fede Bal sobre su actual novia

A casi un año de la escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal llegó a Mar del Plata para hacer temporada teatral con Kinky Boots, y entrevistado desde un móvil televisivo Mariana Brey fue a fondo con sus preguntas al actor que evitó responder.

Lo cierto es que la panelista de Socios del espectáculo (El Trece) primero le consultó si ya se había cruzado en La Feliz con Sofía, lo que claramente generó el fastidio del hijo de Carmen Barbieri. "¿Cuánto tiempo vamos a hablar de esto?" disparó molesto Fede, a lo que Brey lanzó picante: "Todo el verano, amor. Excepto que te mandes alguna otra cagada".

Fue allí cuando, tras recordar que ya pasó casi un año, el hijo del recordado Santiago Bal pidió hablar de temas "más lindos", por lo que la periodista dio un giro de 180 grados y le preguntó si viajó a Mar del Plata con Flor Díaz, su "nueva novia".

Fede Bal Flor Díaz captura Socios del espectáculo.jpg

"Flor viene en enero. Ahora se está yendo a Orlando por un evento de danza", respondió Fede más calmo y con una visible sonrisa. Pero no le duraría más que unos segundos, porque inmediatamente Brey disparó sin filtro: "¿Pensás serle fiel? ¿Vas a poder comprometerte en algún momento de tu vida con la fidelidad?".

"¡Qué temprano! ¡Qué picante está Brey! Ay, ¡qué temprano Brey! Unas ganas de darte un abrazo..." fue la instintiva reacción irónica de Fede Bal, ante la visible incomodidad durante la entrevista por lo que atinó a salir del paso advirtiendo "Mirá que ayer salí y me tomé un champagne con mis compañeros. ¡Qué temprano! Qué picante estás, Mariana".

Así, intentando obtener alguna frase rimbombante del actor, la panelista le retrucó: "Quizás es hora de que digas 'no puedo ser fiel'. Te lo digo para que no te vuelva a agarrar el escándalo que ya te atravesó". Pero, astuto y rápido de reflejos, Bal se limitó a concluir asegurando: "Yo creo que este año no me va a atravesar ningún escándalo, estoy aprendiendo de mis errores...".