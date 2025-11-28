La mamá de Julieta Poggio expuso la tremenda reacción de su hija ante el cruce con la China Suárez
Patricia Destefani reveló cuál fue la reacción de su hija, Julieta Poggio, ante el tuit picante que le dedicó la actriz, La China Suárez.
28 nov 2025, 15:22
La mamá de Julieta Poggio expuso la tremenda reacción de su hija al escándalo con la China Suárez
El cruce entre Julieta Poggio y La China Suárez en X sigue generando repercusiones, y ahora fue Patricia Destefani, la mamá de la ex Gran Hermano, quien decidió contar en Puro Show (El Trece) cómo vivió su hija el comentario de la actriz. Según explicó, Juli no se vio afectada por la respuesta y la tomó con humor, dejando en claro que la situación no pasó de un malentendido que terminó amplificándose en redes.
Patricia sostuvo que la reacción de Julieta fue mucho más liviana de lo que se especuló públicamente. En ese sentido, detalló: “No, no le dolió, se cagó de risa porque es obvio que lo que Julieta estaba preguntando es si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba. Se entendió por la actitud, pero bueno, nada, cada uno interpreta lo que tiene”. Con esas palabras, buscó desactivar la idea de que su hija se había sentido menospreciada, y remarcó que Juli no se hizo problema por la respuesta de La China.
Sin embargo, Patricia dio un paso más y sugirió que la reacción de la actriz podría estar vinculada a otros motivos. “Para mí, Eugenia tiene otro incono con Julieta que no tiene mucho que ver con este comentario”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un trasfondo previo. Cuando le consultaron si la tensión podía estar relacionada con Marcos, uno de los nombres que suelen aparecer en especulaciones mediáticas, fue contundente: “No, no, para nada. No creo que tenga que ver con él”. De todos modos, deslizó una hipótesis más amplia: “Para mí hay otra situación acá que podría llegar a estar molestándola”, aunque evitó entrar en detalles.
En paralelo, Patricia habló desde su rol de madre y se mostró orgullosa del camino que ha construido Julieta. “En lo que a mí compete como mamá, me siento totalmente orgullosa de siempre, aún con 23 años, seguir al lado de ella acompañándola. Porque gracias a eso, Julieta es la persona de bien que es”, señaló. Luego recordó un episodio ocurrido en La Casa del Streaming, donde, ante una pregunta capciosa, Julieta mencionó a La China Suárez como “mujer que se fija en las parejas de otras personas”. Según la mamá de Juli, ese podría haber sido el punto que incomodó a la actriz: “Tal vez le puede haber molestado y bueno, y ella dijo, es el momento mío de…”, sugirió.
Durante la charla también intervino Pochi, de Gossipeame, quien opinó sobre el origen del conflicto: “Yo creo que la China no lo vio, se lo contaron y por eso la malinterpretación. Es impulsiva y se deja llevar por lo que le dicen los demás”. Patricia no coincidió del todo y respondió con firmeza: “¿No te parece que cuando uno sale a dedicarle un tweet, con la trascendencia que tiene lo que ella dice, primero tiene que chequear o se deja llevar por sus fans?". Así, el episodio sumó un nuevo capítulo a la polémica que, lejos de apagarse, sigue dando de qué hablar.
Alberto Samid se metió en la pelea de la China Suárez y Julieta Poggio
Otra vez, Eugenia “La China” Suárez quedó en medio de una controversia mediática tras un fuerte cruce con Julieta Poggio que se originó por una confusión. Lo cierto es que la ex Gran Hermano quiso saber si la actual pareja de Mauro Icardi actuaba en La Hija del Fuego, pero la actriz interpretó otra cosa y la enfrentó públicamente en X con dureza.
Ante el escándalo, Lizardo Ponce y la Tía Sebi, integrantes del stream donde surgió el comentario, ofrecieron su propia explicación sobre lo ocurrido.
A su vez, la mamá de la ex Gran Hermano, Patricia Destefani, salió a respaldar a su hija y cuestionó con firmeza a la actual pareja del ex de Wanda Nara durante su participación en Puro Show (El Trece).
Pero lo que nadie esperaba en medio de este conflicto era que el empresario de la carne Alberto Samid sumara su voz y tomara partido de manera pública, mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
"María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última", fue el posteo que publicó desde su cuenta de X, con el que Samid cuestionó a La China debajo del mensaje de la actriz dirigido a Poggio en la ex red social del pajarito.
Por ahora, Julieta Poggio no realizó comentarios sobre la sorpresiva intervención del empresario en su defensa, aunque sí respondió a los haters y dejó alguna que otra indirecta hacia La China Suárez. "Fuera malas vibra. Pedazo de negocio estamos armando", escribió al referirse a la cafetería que está impulsando como emprendimiento familiar.