La mamá de Julieta Poggio expuso la tremenda reacción de su hija ante el cruce con la China Suárez

Durante la charla también intervino Pochi, de Gossipeame, quien opinó sobre el origen del conflicto: “Yo creo que la China no lo vio, se lo contaron y por eso la malinterpretación. Es impulsiva y se deja llevar por lo que le dicen los demás”. Patricia no coincidió del todo y respondió con firmeza: “¿No te parece que cuando uno sale a dedicarle un tweet, con la trascendencia que tiene lo que ella dice, primero tiene que chequear o se deja llevar por sus fans?". Así, el episodio sumó un nuevo capítulo a la polémica que, lejos de apagarse, sigue dando de qué hablar.

Otra vez, Eugenia “La China” Suárez quedó en medio de una controversia mediática tras un fuerte cruce con Julieta Poggio que se originó por una confusión. Lo cierto es que la ex Gran Hermano quiso saber si la actual pareja de Mauro Icardi actuaba en La Hija del Fuego, pero la actriz interpretó otra cosa y la enfrentó públicamente en X con dureza.

Ante el escándalo, Lizardo Ponce y la Tía Sebi, integrantes del stream donde surgió el comentario, ofrecieron su propia explicación sobre lo ocurrido.

A su vez, la mamá de la ex Gran Hermano, Patricia Destefani, salió a respaldar a su hija y cuestionó con firmeza a la actual pareja del ex de Wanda Nara durante su participación en Puro Show (El Trece).

Pero lo que nadie esperaba en medio de este conflicto era que el empresario de la carne Alberto Samid sumara su voz y tomara partido de manera pública, mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última", fue el posteo que publicó desde su cuenta de X, con el que Samid cuestionó a La China debajo del mensaje de la actriz dirigido a Poggio en la ex red social del pajarito.

Por ahora, Julieta Poggio no realizó comentarios sobre la sorpresiva intervención del empresario en su defensa, aunque sí respondió a los haters y dejó alguna que otra indirecta hacia La China Suárez. "Fuera malas vibra. Pedazo de negocio estamos armando", escribió al referirse a la cafetería que está impulsando como emprendimiento familiar.