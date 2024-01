Ángel de Brito confirmó la fecha del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Pasados casi tres meses de la gran propuesta, esta noche el periodista Ángel de Brito reveló en LAM (América) la fecha definitiva para el casamiento de la pareja.

“Quien se casa el 20 de julio, día del amigo, es nada más y nada menos que Oriana Sabatini y Dybala. Finalmente llega el casamiento después de todos los rumores y todo lo qué pasó en aquel momento”, anunció el conductor recordando el escandalo de la supuesta fiesta de la Selección.

En otros detalles, contó que Oriana estará vestida por Dolce Gabbana y que la celebración será en un campo de Buenos Aires, organizada por Claudia Villafañe y con alrededor de 300 invitados.

Paulo Dybala habló de la propuesta de casamiento a Oriana Sabatini y dio detalles de la boda

Luego de la romántica propuesta de casamiento que le hizo Paulo Dybala a Oriana Sabatini en la famosa Fontana di Trevi, en Italita, el futbolista dio detalles de como planeo la sorpresa y adelantó ciertas cuestiones del festejo.

Todo se dio en una entrevista que Paulo realizó para el canal de streaming del periodista deportivo Gastón Edul y expresó: "Llevó un tiempo porque lo tuve que planear. Iban a venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí, quería sorprenderla y, por suerte, lo pude hacer".

"El video que sale lo filma un amigo que estaba un poco más lejos. Estaban Álvaro Morata y Leandro Paredes, eran todos cómplices de la sorpresa y, la única que no sabía era Oriana. Por suerte salió muy bien", continuó contento.

Además, contó algunas internas divertidas acerca del momento previo a la propuesta. "Jodíamos porque, como Oriana no sabía, hacíamos indirectas pero nunca las agarró. En un momento se largó a llover con todo y dije 'me parece que se suspende' pero no lo entendía. Nos cagábamos de risa", afirmó.

En cuanto planes para el gran día, Dybala aseguró que tenían intenciones de festejar el casamiento en Argentina, ya que si bien viven en Italia, es el país natal de ambos."Es difícil por las competiciones. La idea es hacerlo en Argentina para estar con nuestra familia y amigos así que estamos en ese proceso", destacó.