La famosa picante que podría sumarse a LAM en 2026: "Sería el pase del año"

En varias ocasiones, Ángel reconoció que le gustaría tener a Tauro como angelita fija. En su cuenta de X, el conductor reposteó un mensaje que le leyó de un usuario que postuló a la periodista para quedarse con el lugar que dejaría Yanina en 2026.

"El pase del año sería @_MarcelaTauro a #LAM, en lugar de @yanilatorre para 2026. ¿Te parece @AngeldebritoOk?", fue el mensaje que Ángel decidió repostear. ¿Se hará realidad?

¿Qué habló Ángel de Brito con Yanina Latorre sobre su participación en LAM?

Desde hace varios días comenzó a circular la versión de que Yanina Latorre no seguirá en LAM (América TV) en 2026. La propia angelita habló del tema en su programa de radio por El Observador.

"El año que viene dejo LAM. Es algo que ya venimos conversando con Ángel", contó la conductora de las noches de América TV.

Este jueves, en Ángel Responde, su ciclo en Bondi Live, Ángel de Brito reveló cómo fue la charla que tuvo con Yanina sobre su rol en el programa y qué pasará con su silla el próximo año.

El conductor decidió referirse al tema a partir de una pregunta que le hizo un seguidor: "¿Vos le sugeriste a Yanina salir de LAM o salió de ella? Se la vio afectada".

"Yanina tenía otro problema de su vida ayer. Los que estamos en la tele tenemos problemas que no tienen que ver con un programa, el rating o lo que dicen en otros programas", aclaró.

Sobre su posible salida del ciclo, Ángel explicó: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podés'".

"Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'. Y eso es todo. No pasa absolutamente nada", agregó.

Por último, el conductor dejó entrever que, si bien Yanina podría dejar el programa, hay negociaciones en curso y todavía no está dicha la última palabra. "Yo voy a ser siempre LAM", confesó la angelita cuando habló en el programa de América sobre su posible salida del ciclo.