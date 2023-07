Ángel de Brito dio su veredicto sobre las actitudes de Romina Uhrig para el Bailando 2023

Embed

El conductor de LAM vio el ensayo de la ex diputada en Polémica en el bar junto a Flavio Mendoza y fue implacable. "Es de madera", exclamó y sumó: "Marcelo Polino le dijo: 'tengo una bolsa de ceros, no me los hagas usar".

"Ella dijo que no sabe bailar", acotó Nazarena Vélez. "Lo demostró", lanzó Ángel, picante. "Igual, a mí me gustan los que entran madera como Romina y van evolucionando o no", sostuvo el periodista.

Al finalizar, Ángel precisó por qué la ex Gran Hermano está enojada con su programa y no quiere ir a piso. "Le molestó que yo puse una historia con la marcha peronista. Supongo que vendrá cuando empiece el Bailando", concluyó.

La triste noticia que recibieron Andrés Nara y su novia, Alicia Barbasola: "Les avisaron que..."

Hace unos días, Andrés, el papá de Wanda y Zaira Nara, comenzó una campaña para sumarse al Bailando 2023, que vuelve muy pronto por la pantalla de América TV.

El mediático grabó un video junto a su pareja, Alicia Barbasola, y el experto bailarín Joel Ledesma, para mostrar su talento y buscar ser convocados para el certamen.

Sin embargo, este jueves, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Andrés y su novia no serán parte de la lista de participantes. "Hoy se cerró la lista y les avisaron que están afuera del certamen", anunció. "Son 30 participantes", añadió.

"Hablé con Alicia. Y le dije que siempre está la posibilidad de que entre como un reemplazo, como ocurre cuando alguna figura se lesiona o tiene que ausentarse por alguna razón", detalló.

Andrés y Alicia tenían una enorme ilusión por estar en la pista más famosa de la TV. "Hoy estuvieron acá en el canal, vinieron a América y me trajeron una picada para agradecernos por pasar el video que filmaron para su campaña", cerró Ángel.