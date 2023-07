Ángel de Brito visitó a Mariana Fabbiani y sorprendió al revelar la separación de una famosa

"Fue famoso el novio, porque ella venía de una historia de mucho tiempo y muy nombrada en los medios. Entonces, que presente un novio, fue noticia", continuó y frente a la insistencia de Mariana reveló: "Se separó de su novio después de ocho meses de relación, Nequi Galotti. Que fue noticia porque había encontrado el amor nuevamente".

Ante la sorpresa, la conductora le consultó al periodista los motivos y Ángel soltó: "Si cuentan la verdad, va a ser noticia. Ella me dijo: 'se acabó la magia', muy frase de ella, aburrida y para no generar más quilombos de los que ya tuvo".

"El viernes vinieron de Europa y lo fletó Nequi", confesó el conductor de LAM (América Tv) y cerró picante: "Ella dice que se acabó la magia, pero lo rajó".

A los 62 años Nequi Galotti se volvió a enamorar y contó la moderna manera en la que conoció a su novio

Tras la muerte de su marido, Bartolomé Mitre, Nequi Galotti anunció que se volvió a enamorar. La modelo y conductora de 62 años volvió a apostar al amor con Pablo Hernández, un empresario ganadero.

La modelo contó cómo la conquistó: “Me escribió durante 4 meses y no le contestaba”, dijo sobre la actitud de su nueva pareja que insistía en mandarle mensajes a Instagram para invitarla a salir.

Mitre murió hace dos años y Nequi lo acompañó hasta el último momento. Pero, con el paso del tiempo y este candidato insistiendo, Nequi decidió darle una oportunidad, incluso por consejo de sus amigas. “Estoy feliz, plena. Nunca me imaginé que iba a contestar un mensaje de alguien, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. Me despertó curiosidad”, dijo en LAM; América.

“Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, reveló sobre el primer encuentro.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que ves quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, precisó.

Pablo Hernández, tiene 58 años, cuatro menos que la modelo, está separado, tiene hijos y se dedica al negocio ganadero. Aún, según contó Nequi, no hicieron ninguna reunión para presentar a sus seres queridos y amigos.