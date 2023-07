Ángel de Brito reiteró su dura crítica a Jorge Lanata: "Me parece inmundo contar algo que..."

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él. Y me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él", remató.

En LAM (América Tv), Ángel le contestó a Jorge Lanata. "No lo llamé ese día (el viernes) para que salga en el programa porque me parecía que decir el problema de salud que tiene una persona no creo que esté bien", comenzó diciendo el conductor.

"No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir", continuó.

Ángel aclaró su postura sobre los detalles que trascendieron sobre la salud de Wanda: "No dije: 'Lanata es inmundo'. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?'".

"Es una opinión. Tampoco me va a cambiar lo que pienso de Jorge, ni al revés. Seguramente, vamos a tener una charla en privado y le voy a preguntar: ¿para qué? ¿para qué contar algo antes que todos?", cerró

El desafortunado chiste de Jorge Lanata hacia La Negra Vernaci que generó indignación

Este miércoles, el conductor de Periodismo para todos, Jorge Lanata, estuvo en DDM, el programa de Mariana Fabbiani en América Tv, para hablar de la polémica que se armó por la información que dio sobre la salud de Wanda Nara.

En medio de su descargo, el periodista apuntó a La Negra Vernaci, que lo criticó por haberse referido al cuadro clínico de la mediática en su programa de radio, Lanata sin filtro.

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Me gusta utilizar la palabra gordo, no estoy deconstruida, la uso muchas veces desde un lugar peyorativo, por ejemplo, para hablar de lo que hizo este hombre con la salud de Wanda Nara", afirmó la conductora.

En DDM, Lanata le contestó a Vernaci con un chiste desafortunado. “Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridículo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", fue la respuesta de la figura de Telefe.