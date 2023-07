Qué hizo uno de los hijos de Wanda Nara cuando se enteró lo que decía Jorge Lanata de su mamá

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", siguió.

En ese mismo posteo, Wanda explicó que estaba pensando cómo contar la noticia a sus hijos, pero las versiones en los medios le ganaron de mano: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

Embed

En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con la mediática, quien estaba muy molesta por las versiones que estaban circulando en los medios sobre su cuadro clínico. Incluso, la figura de Telefe le contó al periodista que uno de sus hijos escuchó lo que dijo Lanata en su programa de radio sobre ella.

"Uno de los hijos de Wanda, le termina preguntando a Zaira porque la mamá no le explicaba qué estaba pasando", relató el conductor y finalizó: "Veía las noticias y, por eso, fue a Zaira a decir: '¿qué está pasnado? mamá no me cuenta'".

El desafortunado chiste de Jorge Lanata hacia La Negra Vernaci que generó indignación

Este miércoles, el conductor de Periodismo para todos, Jorge Lanata, estuvo en DDM, el programa de Mariana Fabbiani en América Tv, para hablar de la polémica que se armó por la información que dio sobre la salud de Wanda Nara.

En medio de su descargo, el periodista apuntó a La Negra Vernaci, que lo criticó por haberse referido al cuadro clínico de la mediática en su programa de radio, Lanata sin filtro.

Embed

"¿Qué dijo el gordo ridículo? Me gusta utilizar la palabra gordo, no estoy deconstruida, la uso muchas veces desde un lugar peyorativo, por ejemplo, para hablar de lo que hizo este hombre con la salud de Wanda Nara", afirmó la conductora.

En DDM, Lanata le contestó a Vernaci con un chiste desafortunado. “Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca", fue la respuesta de la figura de Telefe.