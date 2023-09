Ángel de Brito reveló cómo está el hermano de Silvina Luna tras su muerte

"Hoy hablé con Ezequiel, que en estos días no nos habíamos comunicado, yo le había dado el pésame en privado y cruzamos unas palabras", precisó el periodista.

Y agregó: "Obviamente está sobrepasado de un montón de situaciones, más allá de la angustia, de otras cuestiones de las que se tiene que ocupar".

"Así como se tuvo que ocupar de las últimas horas de Silvina, se tuvo que ocupar de lo posterior, de la autopsia, de los papeles, de los pasos a seguir...", remarcó Ángel de Brito.

"El velatorio de Silvina es privado, que es privado, solo para los que participó la familia y después es el entierro", indicó sobre el velatorio que se desarrolla este miércoles.

Y cerró: "El hermano está sobrepasado de un montón de situaciones que no puede ni digerir, ni caer todavía en lo que está viviendo. Es un tema duro".

Marcelo Tinelli recordó a Silvina Luna y le dedicó unas emotivas palabras

Al final del segundo programa del Bailando 2023, América Tv, Marcelo Tinelli le dedicó unas emotivas palabras a Silvina Luna, luego de que en las redes sociales lo criticaran por no haberse pronunciado al respecto.

"Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella, quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen. Que yo personalmente tuve el placer enorme de conocerla", comenzó diciendo el conductor.

"De ser amigo de sus amigos y amiga también y compartir también un montón de comidas, un montón de momentos lindos y que dejó de estar. Ojalá para Silvina Luna haya Justicia en este país", remarcó.

"No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de hace... no sé... poquito antes de que muriera. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas no deben pasar. Y por lo menos lo que exigimos desde este medio es Justicia", sostuvo.

Y admitió: "Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio de todo el fragor, de todo lo que fue esta fiesta me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho. En un momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla al Hospital Italiano y ya no hubo tiempo".

"Este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi", cerró el programa emocionado.