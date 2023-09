Marcelo Tinelli recordó a Silvina Luna y le dedicó unas emotivas palabras

"De ser amigo de sus amigos y amiga también y compartir también un montón de comidas, un montón de momentos lindos y que dejó de estar. Ojalá para Silvina Luna haya Justicia en este país", remarcó.

"No quiero culpar a nadie, pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, con quien tengo audios de hace... no sé... poquito antes de que muriera. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas no deben pasar. Y por lo menos lo que exigimos desde este medio es Justicia", sostuvo.

Y admitió: "Les pido disculpas a todos aquellos que me decían que no había hablado de Silvina, pero ayer en el medio de todo el fragor, de todo lo que fue esta fiesta me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho. En un momento hasta tenía ganas de ir a saludarla y verla al Hospital Italiano y ya no hubo tiempo".

"Este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos, Silvi", cerró el programa emocionado.

Revelaron los resultados preliminares de la autopsia a Silvina Luna

Este miércoles, en Poco Correctos (El Trece), dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia que se le practicó este lunes a Silvina Luna.

“Si quieren arrancamos por el pedido de autopsia, porque la gente se pregunta en su casa cuándo van a estar los resultados. Bueno, los resultados van a tardar entre 40 y 45 días”, informó la panelista del ciclo María Belén Ludueña.

“Lo que se sabe hasta ahora, y lo que pudimos recabar como información muy bien chequeada, de fuentes judiciales de alto rango, es que, como decía también Fernando Burlando, se encontró muchísimo material en el cuerpo de Silvina Luna”, reveló.

“Y hay que decir que no se puede festejar absolutamente nada, pero esto sería un avance justamente para la investigación porque, de alguna manera, podría entonces estar este nexo causal que determina que la aplicación de este producto terminó provocando el deceso de Silvina Luna”, explicó.

Y sumó: “Pero si les parece repasamos por qué demora tanto esta autopsia que es muy detallada. Primero, el establecimiento de la causa y diagnóstico de muerte. La determinación de procedimientos médicos o quirúrgicos previos, tendientes a la modificación corporal. Esto es todo lo estético. La verificación sobre la presencia de sustancias extrañas o ajenas al organismo, que pudieran haberse introducido con motivo de los procedimientos señalados en el punto anterior, con indicación de las regiones o partes corporales de hallazgo”.

“Y acá te quiero hacer un punto. Cantidad impresionante de material rígido, color pardo. A simple vista, no se podría determinar si era metacrilato. Material encontrado desde los glúteos hasta la parte anterior a la rodilla. Y acá voy a resaltar esto, dice que le sorprendió que la aplicación del producto fuera tan profunda y por debajo del músculo. Se quedaron sorprendidos justamente por esto”, cerró la periodista.