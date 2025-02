Ángel de Brito reveló el gran misterio: a qué se dedica Luciana Salazar

Así, frente la consulta "¿A qué se dedica Luciana Salazar?", Ángel de Brito fue más que picante con su lacónica respuesta: "A Matilda", dejando entrever que su única actividad actualmente es su hija.

Vale recordar que a Salazar generalmente le resulta incómodo cuando le consultan de qué vive, dado que algunas voces han llegado a dar a entender que alguien la mantendría.

No obstante, cuando Mirtha Legrand se lo preguntó sin filtro alguno, Luciana aseguró vivir de sus ahorros así como también de muchos proyectos que no necesariamente son públicos, lo que no significa que no le permitan ganarse la vida.

El descargo de Luciana Salazar tras las duras críticas por el video de su hija entrenando

En diciembre pasado, Luciana Salazar fue duramente criticada en las redes sociales por un video que compartió de su hija Matilda. Ante los cuestionamientos, la ex vedette no dudó en reaccionar.

En la grabación se observa a la pequeña de seis años levantando mancuernas. "Jaja mi mamá un poroto al lado", escribió la rubia, que tiene un estricto cuidado por su alimentación y su físico.

El video no tardó en viralizarse. Muchos usuarios cuestionaron a Luciana por dejar a su hija levantando mancuernas y realizando un entrenamiento tan duro.

En Mañanísima (El Trece) se comunicaron con la ex vedette para consultarle por la polémica que se desató. "Mi hija hace patín en el colegio. No va al gimnasio", aclaró.

"Sólo se pusieron a jugar. La llevó una amiga mía, que la estaba cuidando", remarcó la rubia.