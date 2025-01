Luciana Salazar volvió a cargar contra Martín Redrado por la manutención de Matilda: "Es todo lamentable"

"Hay cosas que no puedo contar pero sí hubo una mediación, en algún momento se quiso llegar a un acuerdo. Sigue todo igual. La Justicia es un poco lenta en todo esto", contó.

"Hay mil artimañas que pueden tener los deudores para demorar todo y él está haciendo eso. Si Dios quiere se va a acomodar todo, saldrá todo a la luz y Matilda podrá recuperar sus derechos", siguió Salazar.

La modelo, por último, reveló que la niña está al tanto de la situación. "Ella no lo quiere ni ver. Cuando ve una imagen de él me pide que se la saque porque vio sufrir a su madre", cerró.

Luciana Salazar estalló indignada en un descargo feroz: "Es una campaña sucia"

Hace unos días, Luciana Salazar fue duramente cuestionada por el video de su hija Matilda entrenando en una gimnasio, con unas mancuernas, junto a una amiga, que compartió en las redes.

Ante el revuelo, la ex vedette tuvo que salir a aclarar que la niña estaba jugando."Mi hija hace patín en el colegio. No va al gimnasio. Sólo se pusieron a jugar. La llevó una amiga mía, que la estaba cuidando", detalló en Mañanísima ante el escándalo.

Al mismo tiempo, Luciana recibió una noticia que le cayó como un balde de agua fría: la cuenta de Instagram de Matilda fue dada de baja. Indignada, la rubia explotó con un descargo feroz.

"Hoy me desperté con la noticia de que alguien con mucha maldad le dio de baja nuevamente la cuenta de Instagram a Matilda, un día antes de su cumpleaños. No me cabe la menor duda de quién está detrás de todo esto", comenzó diciendo.

"En el contexto de una fake new, le dan de baja la cuenta a Matilda. Estoy convencida que hay alguien con mucha maldad que busca hacernos daño. Es la misma persona que hace años vulnera los derechos de una menor, ante el silencio de los medios, que deciden callar", siguió, dichos con los cuales hizo pensar a muchos que estaba refiriéndose a su ex, Martín Redrado.

"Tanto la forma en que fue viralizada la imagen, como la saña que fue ejercida hacia mi persona, hace que no me quepa la menos duda de que esta campaña sucia fue pergeñada por alguien que seguramente tiene acceso a empresas de comunicación, que se encargaron de distribuir esta mentira a todos los medios", agregó.

Y finalizó: "Llama mucho la atención que esto ocurre justamente en una semana donde mi hija estuvo involucrada en una fake news, donde señalaban que realizaba una rutina de pesas en un gimnasio, algo totalmente alejado de la realidad. Siendo esto viralizado con malicia. No fueron a la fuente ni consideraron que estaban reproduciendo mentiras sobre una menor".