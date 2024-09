Ángel de Brito reveló los invitados bomba que tendrá Susana Giménez en su nuevo programa

"Invitado número tres. Explico el orden de los invitados, porque los invitados ponen la fecha que quieren ir, menos yo, los demás todos pusieron fecha. Invitado número tres: mano a mano con Susana Giménez... va a ser una de las notas del año", detalló.

"¿Quién?", le preguntaron las angelitas. "El presidente Javier Milei", anunció. Ahí los panelistas recordaron que el verano pasado la diva de los teléfonos iba a hacerle una nota al mandatario, pero terminó cancelándose.

Y agregó De Brito: "Va a ser distinto. No va a ir Susana a Olivos. Javier Milei va a estar sentado en el living de Susana".

"Más. Susana va a salir a hacer una nota, un día de semana. Son doce programas en total. Va a salir Susansa y ¿a dónde va a ir? A la cárcel. Susana Giménez va a entrevistar a Nahir Galarza", siguió contando.

"Confirmada Lali Espósito para el programa de Susana, en vivo, hablando de todo. Confirmada también Tini Stoessel. Más internacional aún que Lali y Tini, Nathy Peluso, quien va a estar ahí. Cristian Castro, Los Pimpinelas todos los que quieran van a estar ahí", continuó Ángel con la lista de entrevistados.

Por último, comentó: "Hay algunos que quieren, pero todavía no están confirmados. Están hablando con Mirtha Legrand, quieren que vaya Marcelo Tinelli, sería una gran nota".

Marcelito, el histórico Susano, reveló el motivo por el cual no estará con Susana Giménez y opinó sobre Licha

Desde que arrancó su participación, Susana Giménez una vez le gritó le gritó a la hora de hacer el sorteo por el Millón: “¿Marcelito estás ahí?". Desde la cuponera él respondió: “Sí, Susana”. El intercambio quedó como uno de los latiguillos característicos de la televisión argentina.

El histórico "Susano" Marcelo Bezina había arrancado en 2004 y estuvo hasta el último programa que hizo la diva de Telefe, a fines de 2019.

Ahora, alejado de la pantalla chica, se supo que Marcelito no estará este año en la gran vuelta de Susana que será el próximo domingo y en su reemplazo estará Licha de Gran Hermano 2023.

En diálogo con PrimiciasYa, Bezina confirmó que este año no arregló su cachet con la producción, motivo por el cual el ex GH ocupará su lugar.

En tanto, se sabe que Daniel Romero, el otro famoso "Susano" que acompaña a la diva desde hace más de una década, será quien completará la dupla masculina que secundará a la conductora en su show dominical.

"No voy a estar este año con Susana en su programa porque con Telefe no llegamos a un acuerdo económico. Desde ya más que agradecido a Susana y a su producción por tantos años compartidos desde el 2004 al 2019, una experiencia que para mí será única e inolvidable", indicó Marcelito en diálogo con este portal.

Sobre Licha opinó: "Me enteré que estará Lisandro de Gran Hermano en mi lugar y no lo conocía porque yo no miro televisión. Me parece más que acertado su ingreso, es un pibe con una presencia y facha espectacular. Junto con Dani Romero harán una dupla única".