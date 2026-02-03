Ángel de Brito contó toda la verdad sobre qué pasará con Nancy Pazos en Telefe

Al mismo tiempo, De Brito adelantó que Pazos tampoco volverá al programa el próximo lunes 9 de febrero, el día que Georgina Barbarossa regrese de sus vacaciones, infiriendo que su ausencia podría haberse debido a que desde hace tiempo Nancy dejó en claro que tiene acordado con las autoridades del canal no participar del ciclo cuando conduce Robertito Funes Ugarte ante la ausencia de la conductora titular.

Por último, el periodista reveló que "Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta marzo, por lo que no habrá novedades hasta su regreso", sentenció.

Nancy Pazos y Georgina Barbarossa

Cómo fue el picante ida y vuelta entre Diego Leuco y Nancy Pazos

Nancy Pazos es una de esas figuras que no pasan inadvertidas en los medios y que, a lo largo de los años, fue construyendo una lista de cruces públicos con colegas del ambiente. Yanina Latorre y Mariana Brey encabezan ese ranking no oficial de rivalidades, con enfrentamientos que se repiten en televisión, radio y redes sociales, siempre atravesados por declaraciones filosas, chicanas sin filtro y frases que rápidamente se vuelven virales.

Ahora, ese listado sumó un nuevo nombre. En diciembre pasado, Diego Leuco quedó envuelto en una inesperada polémica con la periodista, luego de un comentario que lanzó al aire y que no pasó desapercibido. El episodio ocurrió durante el programa Antes que Nadie (Luzu TV), en medio de un juego distendido titulado “tres pistas, un famoso”. La consigna era simple: descubrir a una figura pública a partir de tres datos clave. En ese caso, las pistas fueron claras: periodista y conductora, expareja de un dirigente político “colorado” y ex “angelita”.

Fue en ese contexto cuando Leuco sorprendió a todos con una definición contundente. “Sí, odiosa, odiosa”, disparó al identificar al personaje en cuestión. Aunque no mencionó el nombre de manera explícita, segundos después, al confirmarse que se trataba de Nancy Pazos, el conductor asintió sin vueltas, dejando en evidencia a quién iba dirigido su comentario.

Embed

La escena se emitió durante la mañana del lunes 1 de diciembre del año pasado y no tardó en replicarse en redes sociales. El fragmento del programa comenzó a circular con fuerza, acumuló reproducciones y llegó rápidamente a la protagonista del comentario. Fiel a su estilo frontal, Pazos decidió responder desde su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: “Se hace el ‘cool’ y dice que no le gustan los quilombos pero… Bienvenido al barro, Diego Leuco. ¡Que conste en actas que empezaste vos!”. Con ironía y picardía, dejó en claro que no iba a dejar pasar el episodio.

Lo cierto es que Leuco, quien semanas antes había sido foco de atención por la entrevista frustrada a la China Suárez en Luzu TV, no suele quedar atrapado en este tipo de conflictos y generalmente mantiene un perfil más calmo frente a los escándalos. Sin embargo, en esta oportunidad, una frase al pasar fue suficiente para encender la mecha.

Del otro lado, Pazos demostró una vez más que está acostumbrada a los cruces mediáticos y que no esquiva la confrontación cuando se siente aludida. Así, lo que comenzó como un juego liviano terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de tensiones públicas, con la periodista nuevamente instalada en el centro del debate y con un nuevo nombre sumado a su lista de cruces más resonantes.