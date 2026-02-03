Ángel de Brito contó toda la verdad sobre qué pasará con Nancy Pazos en Telefe

Aunque el futuro de Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe) sigue siendo una incógnita, fue el periodista Ángel de Brito quien desestimó la serie de versiones que circularon al respecto durante las últimas semanas.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En medio de versiones cruzadas y trascendidos sin confirmar, Ángel de Brito salió a aclarar el panorama y reveló información precisa sobre el presente de Nancy Pazos en Telefe, desmintiendo más de una especulación.
Aunque el futuro de Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe) sigue siendo una incógnita, fue el periodista Ángel de Brito quien desestimó la serie de versiones que circularon al respecto durante las últimas semanas.
Lo cierto es que a la periodista política no se la ve en el magazine del canal de las pelotas desde diciembre pasado y su compañeros del programa afirman no saber nada al respecto, lo que indefectiblemente generó un sinfín de especulaciones.
Así, desde su cuenta personal de X -ex Twitter- , el conductor de LAM (América TV) descartó que Nancy vaya a dejar Telefe para mudarse a la panalla de El Trece, informando que “la gerencia de Constitución desmintió esa versión”.
"También circuló el rumor de que habría pedido el triple de sueldo para volver al programa. Eso es falso: Pazos es empleada del canal desde 2018 y su contrato siempre se renegocia entre octubre y diciembre. Este año fue la excepción por el cambio de autoridades", explicó Ángel en segundo lugar en su posteo en el que repasó novedades varias del mundo de la pantalla chica.
Al mismo tiempo, De Brito adelantó que Pazos tampoco volverá al programa el próximo lunes 9 de febrero, el día que Georgina Barbarossa regrese de sus vacaciones, infiriendo que su ausencia podría haberse debido a que desde hace tiempo Nancy dejó en claro que tiene acordado con las autoridades del canal no participar del ciclo cuando conduce Robertito Funes Ugarte ante la ausencia de la conductora titular.
Por último, el periodista reveló que "Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta marzo, por lo que no habrá novedades hasta su regreso", sentenció.
Nancy Pazos es una de esas figuras que no pasan inadvertidas en los medios y que, a lo largo de los años, fue construyendo una lista de cruces públicos con colegas del ambiente. Yanina Latorre y Mariana Brey encabezan ese ranking no oficial de rivalidades, con enfrentamientos que se repiten en televisión, radio y redes sociales, siempre atravesados por declaraciones filosas, chicanas sin filtro y frases que rápidamente se vuelven virales.
Ahora, ese listado sumó un nuevo nombre. En diciembre pasado, Diego Leuco quedó envuelto en una inesperada polémica con la periodista, luego de un comentario que lanzó al aire y que no pasó desapercibido. El episodio ocurrió durante el programa Antes que Nadie (Luzu TV), en medio de un juego distendido titulado “tres pistas, un famoso”. La consigna era simple: descubrir a una figura pública a partir de tres datos clave. En ese caso, las pistas fueron claras: periodista y conductora, expareja de un dirigente político “colorado” y ex “angelita”.
Fue en ese contexto cuando Leuco sorprendió a todos con una definición contundente. “Sí, odiosa, odiosa”, disparó al identificar al personaje en cuestión. Aunque no mencionó el nombre de manera explícita, segundos después, al confirmarse que se trataba de Nancy Pazos, el conductor asintió sin vueltas, dejando en evidencia a quién iba dirigido su comentario.
La escena se emitió durante la mañana del lunes 1 de diciembre del año pasado y no tardó en replicarse en redes sociales. El fragmento del programa comenzó a circular con fuerza, acumuló reproducciones y llegó rápidamente a la protagonista del comentario. Fiel a su estilo frontal, Pazos decidió responder desde su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: “Se hace el ‘cool’ y dice que no le gustan los quilombos pero… Bienvenido al barro, Diego Leuco. ¡Que conste en actas que empezaste vos!”. Con ironía y picardía, dejó en claro que no iba a dejar pasar el episodio.
Lo cierto es que Leuco, quien semanas antes había sido foco de atención por la entrevista frustrada a la China Suárez en Luzu TV, no suele quedar atrapado en este tipo de conflictos y generalmente mantiene un perfil más calmo frente a los escándalos. Sin embargo, en esta oportunidad, una frase al pasar fue suficiente para encender la mecha.
Del otro lado, Pazos demostró una vez más que está acostumbrada a los cruces mediáticos y que no esquiva la confrontación cuando se siente aludida. Así, lo que comenzó como un juego liviano terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de tensiones públicas, con la periodista nuevamente instalada en el centro del debate y con un nuevo nombre sumado a su lista de cruces más resonantes.