Ángel de Brito reveló que intentaron hackearlo y estafarlo con el nombre de una famosa

“La limpié porque dije ‘esta persona no me va a pedir plata’”, sentenció. “Me quiso hackear una supuesta Nacha Guevara. Me escribe y me pone ‘Angelito’. Eso me extrañó, que Nacha me diga así me parecía mucho cariño. Pensé que por ahí por el Año Nuevo cambió sus formas”, continuó con su característico humor ácido.

“Ángel, necesito pagar unas cosas por transferencia y mi cuenta bancaria no me deja transferir. ¿Vos no podrás hacerme el pago y yo ni bien pueda transferirte te lo devuelvo a vos?”, fue el mensaje que el ciber estafador le envió. “Ahí dije ‘chau, no es Nacha de ninguna manera’. Piensan que somos pelotud…”, sumó filosísimo el conductor de LAM.

Cómo se dio cuenta Ángel de Brito que no era Nacha Guevara quien la hablaba sino un estafador virtual

Lo cierto es que Ángel de Brito fue claro al momento de explicar cómo se percató de que quien le escribía vía Whats App era un estafador y no Nacha Guevara.

“ Le hackearon el teléfono a Nacha y ahí está el problema. Nacha me llama directamente, no es de dar tanta vuelta”, aseguró el conductor, quien inmediatamente bloqueó el contacto para que no puedan seguir en contacto con él.

nacha guevara angel de brito.jpg Nacha Guevara y Ángel de Brito fueron compañeros de jurado años atrás en alguno de los programas de Marcelo Tinelli en El Trece.

En tanto, desde sus redes sociales, fue la propia Nacha Guevara quien avisó a sus contactos del hackeo que había sufrido. "Atención! Me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas. Y mis contactos, atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre!", advirtió.

Al mismo tiempo, desde la historia de Instagram la actriz alertó: "Además están pidiendo transferencias desde mi número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes".