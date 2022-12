Ángel de Brito reveló un tremendo dato sobre Jorge Rial y Loly Antoniale: "Llamó para que la echen..."

Fue entonces cuando el periodista reveló un dato explosivo: “Una vez Rial llamó a Tinelli para que la echen del Bailando, él le respondió que no, que estaba en un concurso y de hecho siguió”.

De Brito explicó que cuando Antoniale ingresó al certamen, todavía estaba en pareja con Jorge Rial. “Entró al programa de novia, se separaron en el medio y se volvió tema; él estaba odiado”, indicó.

En el ciclo que conduce de Carmen Barbieri, Ángel de Brito dio su teoría sobre por qué la Niña Loly se llamó al silencio después de terminar su relación con Jorge Rial.

“Para mí está muerta de miedo ella”, comentó Estefi Berardi y entonces el conductor de América TV disparó: “Para mí hizo algún arreglo con él, yo no creo que sea miedo”.

rial-loly.jpg

Ángel de Brito, como nunca antes, habló de su vida sentimental y por qué no tiene previsto ser papá

Famoso por saber los más mínimos detalles de las figuras de la farándula, así como por ser el portador de las primicias más jugosas del ambiente artístico y mediático en general, Ángel de Brito sabe cuidar al máximo su vida privada.

Pero esta mañana en su visita a Mañanísima (Ciudad Magazine), el periodista habló como nunca antes de su vida personal en un mano a mano con Carmen Barbieri, quien esta noche le devolverá la gentileza yendo al piso de LAM, donde reveló que no tiene pensado ser padre.

"No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo", confió la figura de América TV al tiempo que aclaró: "A mi pareja tampoco", de modo que no quede duda alguna que se trata de una decisión conjunta. "Me gusta mi vida, así como es, con independencia. Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", agregó con su tranquilidad habitual.

En pareja hace años, Ángel de Brito reveló por primera vez cómo es su vínculo de pareja. "Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos…", admitió el periodista. Y remarcó: "Como me ven en la tele soy más o menos en la vida".

Por último, y como para quede claro, el conductor de LAM admitió sobre su personalidad: "Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo".