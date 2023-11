Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Yanina Latorre durante el verano: "Es picante"

También adelantó:"Es picante, tiene caracter, se desenvuelve muy bien. No es panelista". "¿Es Dalma (Maradona)"?, le preguntaron. "No, me encantaría", aseguró Ángel.

Más adelante, el periodista confirmó que la nueva angelita es Damasia Ochoa, la hermana de Pepe de Ochoa. "Así que Damasia Ochoa, una de las mejores coach del Bailando, va a estar acá analizando la final del certamen, que termina el 29 de enero", dijo el conductor.

"Si se anima a contar todas las cosas que sabe...", disparó filoso Pepe en el cierre de LAM.

Ángel de Brito anunció el sorpresivo embarazo de una periodista: "Se enteró el Día de la Madre"

Este lunes en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció el inesperado embarazo de una periodista. "Recién, hace un ratito, me autorizó a contarlo la colega, panelista, periodista, conductora de Telefe, Agustina Cassanova", informó el presentador.

"Va a ser mamá con su pareja Lautaro (Mauro), su pareja de 125 años", bromeó Ángel. "Qué lindo, no lo puedo creer", se sorprendió Yanina Latorre ante la noticia.

"Estaban calladitos, calladitos, y el Día de la Madre se enteró de que estaba embarazada. Así que Agustina va a ser mamá", agregó el periodista.

La periodista y el empresario hace diez años que están casados y ahora están esperando su primer hijo juntos. La pareja empezó a salir en 2006, en un viaje que hicieron a Playa del Carmen, México.