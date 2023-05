Lo cierto es que más allá del momento complicado de salud que atraviesa el conductor, desde el plano sentimental estaría pasando por un buen presente tras su separación de Romina Pereiro, confirmada en marzo de 2022.

En el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori reveló este lunes quién es María del Mar Ramón, la supuesta nueva novia de Jorge Rial. Se trata de una joven escritora de 30 años, que vive en Buenos Aires desde 2012 y nació en Bogotá, Colombia.

María del Mar tiene dos libros y se encuentra en su país natal para participa de la Feria internacional del Libro, donde estuvo como moderadora y firmando libros.

La joven tiene una militancia muy importante en el feminismo y creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en su país que se llama Las Viejas Verdes.

"Ella tenía pautada actividades laborales que las siguió desarrollando pese a lo sucedido", remarcó este lunes feriado la periodista del ciclo que conduce Flor de la V.

Mirá las fotos de María del Mar Ramón, la supuesta nueva novia de Jorge Rial.

jorge rial novia.jpg

jorge rial novia 2.jpg

jorge rial novia 1.jpg

Marcela Tauro habló sobre la salud de Jorge Rial y reveló qué pensó al enterarse de su internación

En charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, Marcela Tauro se refirió a la salud de Jorge Rial y cómo se enteró de la noticia de su internación.

"Me enteré el sábado a la noche, no puedo decir quién me lo informó, me llegó que estaba internado y que estaba mal. Estaba en mi casa", indicó la periodista de Intrusos, América Tv.

Y remarcó qué pensó en ese instante: "Primero no lo creí, no sabía que había viajado a Colombia, y cuando me fui enterando un poco más hablé con la producción de Intrusos. Layús (Pablo) habló con la familia".

"Hasta las 12 de la noche las noticias no eran muy buenas. Prefiero no contar si le mandé mensaje a Jorge o no, hay cosas que me las guardo para mí", indicó Tauro, quien no terminó del todo bien su vínculo laboral con Rial, con quien compartió muchos años programa en el clásico ciclo de espectáculos de América Tv.