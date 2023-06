Ángel de Brito sorprendió a Mariana Brey en su fiesta de cumpleaños: las fotos

cumple brey 3.png

Entre los invitados estuvieron amigos de su infancia y amigos de la tele como Pía Shaw, Matilda Blanco, Guido Záffora, Marcela Coronel, Karina Iavícoli, la bailarina Judith Kovalovsky y Paul Kirzner, Director de Pol-ka y hermano de Adrián Suar, entre otros.

cumple brey 2.png

Pero sin duda, la gran sorpresa de la noche fue la llegada de Ángel de Brito, quien se había disculpado dado que terminaba muy tarde el aire de LAM. Pero en secreto disparó un mensaje para Mariana a través del personal del restó, quien debía ir a buscar una sorpresa detrás de una de las puertas de la cava de vinos del lugar.

Sin sospechar que se iba a encontrar al abrirla, en ese momento la sorpresa fue el mismísimo Ángel que irrumpió en la sala con el celular en mano para registrar la cara de sorpresa de la Brey, y sumarse así a la velada.

MAriana Brey sopla velitas.png

RS FOTOS.

La firme respuesta de Ángel de Brito ante la posible demanda de Fernando Burlando a LAM

Este martes en LAM (América TV) el conductor Ángel de Brito le respondió a Fernando Burlando, quien se mostró enfurecido y defendió la postura de Jey Mammon luego de la entrevista que dio en Infobae. En el reportaje, Mammon había afirmado que iba a iniciar acciones legales a algunos comunicadores tras la repecursión que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto.

Burlando habló con Moskita Muerta y se refirió a los periodistas que hablaron sobre Jey. “Dijeron una brutalidad social de que Jey no era inocente, generando consecuencias no solo personales, sino en el intelecto de la gente, hay que informar. Nuestra Constitución establece la presunción de la inocencia. Todos, más que partido, hicieron campaña contra él. Si vos decís que una persona es un violador cuando la Justicia no lo pudo acreditar, es una campaña, o vos te tenés que hacer cargo de lo que decís. No sé por qué se enojan con Jey, o conmigo”, afirmó el abogado.

ANGEL DE BRITO FERNANDO BURLANDO.jpg

"No nos digas qué es lo que tenemos que hacer, vos hacés tu trabajo y listo, y dejanos a nosotros hacer el nuestro, que lo hacemos más o menos bien", comenzó diciendo el conductor del ciclo de América TV, después de escuchar el audio del abogado.

"¿Por qué tanto nervio? Si no es el abogado. Sabía todo lo que se había dicho, pero no tiene nada que ver. Sabe todo lo que va a hacer Jey Mammon judicialmente, pero no tiene nada que ver. Después termina diciendo que es su estudio", sostuvo de Brito.

Embed

Yanina Latorre, en ese momento, acotó: "Para mí que me digan que van a notificar es una amenaza. Me están amenazando con un juicio ¿o no? ¿No dijeron que vas a amenazar con un palo verde?".

"¿No se podía hablar?", se preguntó el conductor. "Aparte él nos va a decir que lo que podemos decir o no, cada día nos corta más la libertad de expresión y prensa", agregó la panelista furiosa.

"Burlando puede hacer lo que quiera en la Justicia o salir a declarar lo que quiera. Ahora decir lo que tienen que hacer los otros no. Nadie le dice a él lo que tiene que decir o no decir. Y esto él lo sabe perfectamente. Si alguien que conoce los medios es él. Y los ha usado en un montón de casos porque le servía, como en el verano. Y los usó a su favor. Y le levantó la imagen un montón", dijo de Brito.