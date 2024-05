Ángela Leiva lista para su debut en el teatro y una gran gira musical: "Un nuevo capítulo en mi historia"

Y reconoció: "Cae en el momento exacto, perfecto. En otro momento de mi vida no me hubiese animado y no hubiese logrado hacer lo que estoy haciendo. Directamente no me hubiesen aprobado, no estaría acá. Todo llega en el momento que tiene que llegar".

School of Rock Primicias Ya

Si bien Angela tiene una larga trayectoria sobre los escenarios, aseguró que esto es un nuevo comienzo. “Tuve la suerte de estar varias veces en el Gran Rex pero llego de otra manera ahora, con un personaje. Entre y fue como si nunca hubiese pisado el teatro. Es arrancar de nuevo”, expresó.

De todas formas la música seguirá presente y los próximos días comenzara su gira por los 15 años de carrera. "Arme todo cerquita cosa de estar bien pendiente de los ensayos y cuando empiece la obra hago un parate de shows. Sigo produciendo música y cuando termina la obra arranco otra vez”, comentó.

Finalmente se expresó acerca de la actualidad del país en la relación a la cultura y declaró: “La gente necesita del arte en este momento. Si hablamos de crisis siempre estuvimos en crisis los argentinos y el arte siempre salva. Yo creo que esta es muy linda excusa para que la gente venga a sacar todo eso de la cabeza”.

Ángela Leiva conmovió a Mirtha Legrand al realizar una fuerte confesión

En La Noche de Mirtha (El Trece), Ángela Leiva recordó el difícil momento que le tocó vivir con su expareja, quien ejercía violencia psicológica sobre ella.

“Una vida dura, con mucho aprendizaje, con muchas caídas, pero siempre me he levantado, he salido adelante”, comenzó diciendo la cantante.

“Tuviste un marido que te manejaba mucho ¿no?”, le preguntó Mirtha Legrand. “Por suerte no era mi marido”, arrojó Ángela, poniéndole un poco de humor a la situación. “Fue mi pareja durante ocho años y manejaba toda mi carrera artística”, añadió.

“¿Era violento?”, le preguntó la diva. “Violencia psicológica, sí”, admitió Leiva. “¿Y por qué no te separabas de él?”, le consultó entonces La Chiqui.

“No podía. Por falta de autoestima. La violencia psicológica es como un virus, que te…Es muy difícil de explicarlo, a veces la gente espera que uno muestre o no golpes, y en realidad la violencia psicológica trabaja profundamente en nuestra psiquis, en la autoestima, en lo que uno cree que es o no es”, detalló Ángela.

“¿Vos pensabas que no podías dirigir tu carrera no?”, indagó Mirtha. “Pensaba eso, y hoy la dirijo”, sentenció Leiva. “Además, él te decía, qué vas a hacer sin mí”, le recordó Mirtha.

“Qué vas a hacer sin mí, qué lástima que te queres separar, porque tu carrera se va a ir a pique, ésas eran sus textuales palabras, fue muy difícil. La autoestima es un trabajo diario, uno puede tener éxito, el dinero, todo lo que quiera material, pero si uno no tiene una buena autoestima…”, cerró.