Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili

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Rodolfo Barili y el anuncio del nuevo logo de Telefe

En el marco de la cobertura titulada Juntos con el Papa, Rodolfo Barili encabezó una transmisión especial junto al equipo de noticias del canal para seguir los principales acontecimientos de la visita papal.

Fue en ese contexto que el periodista presentó la modificación de la identidad visual de Telefe, que pudo observarse en pantalla con las tres esferas en amarillo, blanco y amarillo.

La decisión representó un gesto simbólico de la señal frente a un acontecimiento histórico para la Argentina, que volvió a recibir la visita de un pontífice después de 39 años.

El cambio también se sumó al despliegue informativo que preparó Telefe para acompañar las distintas actividades del papa León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De esta manera, Telefe convirtió su histórico logo en un homenaje al Papa, con una modificación que llamó la atención de los televidentes y que Rodolfo Barili se encargó de presentar durante la transmisión.