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Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili

El canal modificó sus tradicionales tres esferas para homenajear al Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina. Rodolfo Barili fue el encargado de presentar la novedad en el marco de la cobertura especial.

8 nov 2026, 16:30
Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili
Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili
Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili
Telefe sorprendió con un histórico cambio por la visita del papa León XIV: el anuncio de Rodolfo Barili

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina provocó importantes modificaciones en la programación de la televisión abierta. Sin embargo, Telefe fue un paso más allá y sorprendió con un cambio en su tradicional logo, una decisión que quedó reflejada en pantalla durante la cobertura especial del acontecimiento religioso.

El canal reemplazó los clásicos colores azul, verde y rojo de sus tres esferas por una combinación de amarillo, blanco y amarillo, en referencia a los colores de la bandera del Vaticano.

La novedad fue anunciada por Rodolfo Barili, una de las principales figuras periodísticas de la señal, quien estuvo al frente de la transmisión especial dedicada a la llegada del Sumo Pontífice.

El cambio mantuvo la estructura de las tres esferas que identifican históricamente a Telefe, pero incorporó los colores vinculados con la Santa Sede como un homenaje especial a León XIV.

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Rodolfo Barili y el anuncio del nuevo logo de Telefe

En el marco de la cobertura titulada Juntos con el Papa, Rodolfo Barili encabezó una transmisión especial junto al equipo de noticias del canal para seguir los principales acontecimientos de la visita papal.

Fue en ese contexto que el periodista presentó la modificación de la identidad visual de Telefe, que pudo observarse en pantalla con las tres esferas en amarillo, blanco y amarillo.

La decisión representó un gesto simbólico de la señal frente a un acontecimiento histórico para la Argentina, que volvió a recibir la visita de un pontífice después de 39 años.

El cambio también se sumó al despliegue informativo que preparó Telefe para acompañar las distintas actividades del papa León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De esta manera, Telefe convirtió su histórico logo en un homenaje al Papa, con una modificación que llamó la atención de los televidentes y que Rodolfo Barili se encargó de presentar durante la transmisión.

     

 

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