Angustiante mensaje del esposo de Emmanuel Vich de Gran Hermano: "No tienen límite"

“Gracias a todos por el hate que estoy recibiendo, son insultos muy fuertes, irreproducibles, amenazas de muerte, llamadas anónimas”, precisó con suma preocupación.

Y aclaró: “Quería decirles que soy Nico, el marido de Emma, un ser humano que está acá afuera en la vida real. Yo no estoy jugando ningún juego y las barbaridades de cosas que me dicen me afectan y mucho”.

emma vich mensaje esposo.jpg

“No solo se meten con la sexualidad mía y de mi esposo, sino con mi perro, con mi gato, con mi casa, con mi familia. No tienen el mínimo límite”, remarcó la pareja de Emmanuel Vich.

Y pidió: "Dejen que los jugadores jueguen adentro, si se quieren insultar entre ellos, si se los permiten, que lo hagan, pero los que estamos afuera qué culpa tenemos? Era obvio que si la producción permite tanta violencia adentro, los de afuera van a actuar igual".

"Y como no hay vuelta atrás ya para tanta violencia porque en dos meses no hicieron nada les escribo esto pidiéndoles por favor basta de agresividad, de violencia y discriminación”, finalizó Nicolás suplicando que paren de agredirlo por lo que ocurre con su pareja en la casa.

emma vich mensaje esposo 1.jpg

Quién regresará este martes a la casa de Gran Hermano

Este lunes, en el debate de Gran Hermano, Telefe, el conductor Santiago del Moro hizo varios anuncios que modificarán las estrategias de los jugadores en la casa más famosa del país. Lo primero que informó el presentador es que el líder no podrá ser el mismo las dos veces seguidas.

De esta manera, advirtió que el 'Chino', Martín Ku, no podrá competir en la próxima prueba del líder. También reveló que “en las próximas semanas, en un futuro, puede ser que suene una alarma y que todos tengan que quedarse inmóviles, como si fuesen una estructura de hielo”.

"Va a entrar algún familiar o ser querido. Les va a poder decir algo lindo. Ustedes no pueden reaccionar nada”, explicó el conductor. “Quizás puedan ir a placa o ser expulsados directamente, así que no es algo para festejar, es algo para la presión del juego”, agregó.

Por otro lado, hacia el final del programa, Del Moro le reveló a los televidentes -y no a los participantes- que este martes entrará por unas horas una ex Gran Hermano. "Mañana, martes, ingresa a la casa por 48 horas. ¿Quién fue la mamá de la casa?", les preguntó Santiago a los panelistas.

"Mañana Romina entra a la casa con una misión: va a tener que enseñarles cómo se vive en el orden, en la limpieza, y además va a tener el don de nominar. Romina entra en la gala del martes y sale en la gala del jueves, y el miércoles va a nominar", detalló el conductor.