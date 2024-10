Aníbal Pachano destrozó con su devolución a Matías Alé en el Cantando 2024: "Un disgusto absoluto"

"El tema es que me parece que no podés presentarte....", siguió diciendo Aníbal sobre la peluca que llevaba Alé y que no le pareció acorde al personaje de John Travolta. "Es igual, es igual", empezó a gritar el participante.

"¿Querés que te dé la devolución o vas a hablar?", le respondió Pachano enojadísimo. Inmediatamente, mostró su puntaje y lo evaluó con 2.

La tajante respuesta de Silvina Escudero al ser invitada por Matías Alé a su casamiento: "Fingir demencia"

Silvina Escudero recibió la invitación al casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo que será en octubre de 2025 y al hablarse de este tema en el Cantando 2024, América Tv, la bailarina explicó cuál fue su respuesta.

Marcelo Polino le consultó a Silvina por este tema y ella explicó con firmeza: “Le agradecí la invitación (a Alé) pero no me parece ir con mi marido al casamiento de una ex pareja. Buenísimo si él quiere invitar a todos sus ex parejas, a mí me parece medio un loco. Desde el mayor de los respetos dije que no iba a ir”.

"Decir que no es tener mala onda, yo tampoco lo invité a mi casamiento porque no tengo vínculo y no fui al casamiento de ninguna ex pareja, no el de Matías. Y no sé si me gustaría ir al casamiento de una ex de mi marido, no me gusta fingir demencia", continuó la morocha.

A lo que Matías Alé reaccionó con humor: "¿Alguien quiere venir en lugar de Silvina?". Y aclaró que la gran fiesta de casamiento será costeada "de canje": "Son 25 años de estar laburando de esto".

"Todas las ex que hemos invitado han dicho que sí. Esos lugares los voy a usar para otra persona", explicó el actor ante la negativa de Silvina de ir a la boda con su marido.

"Nosotros queremos que disfruten todos", expresó Martina, presente en el estudio, aprobando la invitación de su novio a la ex.

Y además Silvina Escudero también se refirió a su relación con su hermana Vanina, aclarando algunos rumores de pelea entre las dos: “Soy la artífice de la frase: amo a mi hermana, nunca me pelearía con mi hermana"

"Ella llegó de Uruguay después de muchos años de vivir ahí y quedaron muchos proyectos que quedaron en el camino, como otros tantos”, dijo sobre un proyecto de marca de ropa que tenían en conjunto.

"Capaz no le pintó saludarme por redes por mi cumpleaños, no puedo hacer nada si no tuvo ganas. En la vida real, si claro que hubo mensajes”, concluyó sobre si la saludó por privado por su cumpleaños.