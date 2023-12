Anita Martínez explotó contra el Bicho Gómez por quedarse fuera del Bailando: "No entiendo nada"

Anita Martínez Bicho Gómez Marcelo Tinelli.jpg

"Me bajo porque se nos complica para ensayar. Anita (Martínez) está haciendo temporada en Carlos Paz y yo acá en Buenos Aires", indicó el humorista a PrimiciasYa si bien desde un principio sabía de los compromisos de la actriz.

Así las cosas, en las últimas horas Anita Martínez no pudo disimular su enojo. "No entiendo nada porque él no me dijo nada a mí. Recibí un llamado de la producción y me dijeron que se iba del programa. Sinceramente, no lo puedo creer porque no era lo que habíamos hablado", aseguró la actriz a Teleshow.

De acuerdo a su explicación, el acuerdo era que Anita ensayara en Carlos Paz, el Bicho en Buenos Aires y el día anterior a la gala, practicaban juntos. "Era nuestro compromiso, nuestro trabajo", remarcó asombrada al tiempo que reveló: "Lo llamé para pedirle explicaciones pero no me respondió".

El Bicho Gómez confirmó su renuncia al Bailando 2023 y explicó los motivos de su decisión

Luego de las primeras versiones de renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023 (América TV) a comienzos de esta semana, el actor respondió gentilmente la consulta de PrimiciasYa y efectivamente confirmó que se aleja del popular certamen de baile y explicó los motivos de su decisión.

"Sí, me bajo porque se nos complica para ensayar. Anita (Martínez) está haciendo temporada en Carlos Paz y yo acá en Buenos Aires", indicó el humorista horas atrás. Y consultado sobre si su compañera también se irá del programa, Gómez indicó por entonces: "Todavía no lo sé, es posible".

En cuanto a su relación de trabajo con Martínez, el Bicho aclaraba: "¡Está todo bien! Si Anita sigue haremos las previas".