Antes de su regreso, Karina Mazzocco habló de los casos más impactantes de A la tarde: "Hay historias que..."

Karina señaló cuál cree que es la clave del éxito de A la tarde: "Hay historias que superan a la ficción. En las novelas por lo general te hacen sufrir. Del otro lado como espectador, estás esperando la resolución del caso y, en algún momento, se da, esas dos personas, se juntan hablan y llegan a un acuerdo, pero acá culebrones de familia que duran toda la vida. Y uno está deseando, como parte del programa, que haya un final feliz y haber sido parte de esa resolución de conflicto".

La conductora mencionó que, muchas veces, los casos la tocan muy de cerca. "Las historias que contamos en la tarde las vivo con mucha sorpresa. Son historias que me atraviesan. En muchos casos me emocionan porque de verdad tratamos temas de novela, pero que realmente forman parte de la vida real. Por lo tanto, siempre las historias de la tarde me impactan, me atraviesan, y bueno, en algunos casos, me siento involucrada emocionalmente porque hay gente a la que conozco", sostuvo.

Por último, Karina ponderó que su programa brinda un servicio para aquellas personas que están buscando su verdadera identidad y eso es algo que la llena de orgullo. "Las historias que más me gustan son las del final feliz. Son esas búsquedas de identidad, en donde desde un programa de televisión podemos darle respuesta a una persona que, tal vez, durante toda su vida busco saber quién era", concluyó.

La nueva incorporación de A la tarde

Este lunes, Karina Mazzocco vuelve a la pantalla de América con una nueva temporada de A la tarde, con producción de Jotax. La conductora estará acompañada por un panel de lujo, integrando por Luis Ventura, Diego Esteves, Augusto Tartúfoli, Cora Debarbieri, Luis Bremer y Paula Galloni.

En 2024 se suma al equipo una experta en divorcios: la abogada Ana Rosenfeld será parte de la mesa de profesionales del ciclo.

Como siempre, A la tarde tendrá una cobertura de los temas de actualidad, primicias, informes e historias atrapantes.