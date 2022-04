Antonio Laje: "La Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos"

"El tema que no tenés ninguna contraprestación detrás. Si le pedís al Estado me das qué hace cada uno de los que cobra este plan no tienen ni idea. Realmente la Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos. La dirigencia política lo ha convertido en eso porque les conviene tenerlos de rehén. Evidentemente tiene a un porcentaje muy alto de rehén que dependen de los planes y hay sectores políticos que creen que después van y los votan. Y después tenés las extorsiones con los camping. Porque eso no es ni más ni menos que una extorsión", siguió el conductor de BDA.

Y remarcó: "Explicale a una persona por qué una persona va a tener que trabajar si ve que a su vecino le ingresan 64200 mangos sin hacer nada, recibe 64 lucas por parte del Estado de prestaciones sin hacer nada. ¿Cómo haces si una persona capaz consigue un laburo por 70 mil pesos?".

"Hay chicos que no vieron a sus padres trabajar, que se criaron en hogares donde sus padres recibieron planes. En la Argentina no hay un relevamiento de quién tiene planes y qué hace. Esto no se trata de no ayudar al que no puede, porque el Estado tiene la obligación de asistir, pero tienen que hacer algo a cambio o darle las herramientas para que se preparen y consigan trabajo. Acá es todo al revés, hay gente que debe estar cobrando planes hace no sé cuántos años", fundamentó Antonio Laje.

Y continuó: "Hay mucha gente que prefiere seguir trabajando en negro para no perder los planes. A la Argentina le cuesta muchísimo dinero los planes por día y la pagamos el 60 por ciento que pagamos impuestos y bancamos toda la inoperancia del Estado y la gestión política".

"Ya que pagamos, es urgente que haya una prestación a cambio. Es imposible. Bajar el gasto en la Argentina, es que el que recibe el plan tenga a una prestación a cambio. Pero bueno, es un negocio político. Si no se puede trabajar, preparate, si te estamos pagando. ¿Para qué se van a atar a un horario o trabajo? Si lo ganan sin hacer nada", finalizó el conductor.

Antonio Laje sobre el paro de trenes: "¿Por qué ponen de rehén a toda la gente?"

Antonio Laje se refirió al paro de trenes llevado adelante por el gremio de La Fraternidad que encabeza Omar Maturano y que afectó a millones de usuarios en las primeras horas de este martes.

"Es un reclamo judicial Maturano (Omar, Sec. Gral del gremio de La Fraternidad), no se puede tener a la gente de rehén de esta manera. Y después desde la política no se pudieron poner micros adicionales para que la gente tenga al menos un recurso más para poder viajar. Ahora resulta que los maquinistas te paran y no abrís la estación. Es una colección de inoperancia, inutilidades y de abuso sindical por otro lado porque pones a millones de personas de rehenes que no tienen nada que ver con un problema judicial", comenzó el conductor de Buenos días América.

Y siguió: "Se vive muy mal en la Argentina, la plata no alcanza, salís a la calle y te matan, como para que encima no puedas viajar a tu trabajo para ganar un dinero que después tampoco te va a alcanzar. Los sindicatos van a tener que empezar a pensar un poco en la gente también, el reclamo es judicial, no lo van a resolver con un paro. Y no van a extorsionar a la Justicia con un paro jodiendo a la gente. Entonces, levanten cuánto antes por lo menos para que el regreso sea medianamente normal. ¿Por qué ponen de rehén a toda la gente? Es una colección de inutilidades por un lado, extorsión por el otro, y en el medio siempre la gente que quiere laburar y la pasa muy mal en la Argentina".

"Cuando tenés un sindicato o un ministerio y tenés que gerenciar, tenés mucha responsabilidad. Vos no podés poner a dos millones de personas en esta situación, no tenés ningún derecho, sobre todo cuando el problema es judicial, ni siquiera es una negociación salarial, es de la Justicia", fundamentó Antonio Laje.

Y apuntó: "Y vos Ministerio, sabes que venía este paro, cómo no trataste de evitarlo, punto uno. Ahora sí estás reunido después que pararon y le arruinaron el viaje a dos millones de personas. Cómo no pusiste algún micro, algo. Traten de hacer la vida más fácil de la gente, se vive muy mal en la Argentina y se vive muy mal gracias a la pésima gestión de los distintos gobierno. Y este Gobierno en particular es un desastre gestionando. Mínimamente vayan a las cosas chiquitas que hace que el día te sea más fácil. Mañana vamos a tener otro día de acampe y va a ser un caos".

"Resuelvan algo mínimamente, ya no le pedimos que pongan al país entre los primeros del mundo, resuelvan lo más básico, al menos que se pueda viajar a trabajar. Ya que ni siquiera nos dan seguridad que se pueda viajar a trabajar para un sueldo que ni siquiera te alcanza para cubrir tus gastos básicos a fin de mes, donde ya el día 15 tenés que pensar cómo llegar a fin de mes", cerró Antonio Laje.