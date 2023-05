La confesión de Mariano Martínez sobre sus dotes culinarios en su paso por MasterChef

Embed

Mariano Martínez se rió y acotó: "Ya estaba Rodrigo (Salcedo) con miedo que le iba que cuidar el plato". "Igual, no te aseguro nada, Rodri", se atajó el actor. "No, tranqui, te tengo fe", expresó Rodrigo con una sonrisa.

"Voy a estar atento a lo que me digan, voy a ser un ayudante de ustedes, así que estaré colaborando a full", sostuvo Martínez. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó que Mariano iba a tener que sustituir a los participantes en sus cocinas cuando ellos tengan que ir al frente a jugar al jenga.

Jurados MasterChef.jpg

Con lágrimas en los ojos, los participantes de MasterChef despidieron a Estefanía Herlein

El domingo, en MasterChef (Telefe), los participantes tuvieron que cocinar por primera vez pulpo. Y si bien todos los concursantes estuvieron en la cuerda floja con la preparación de este plato, Estefanía Herlein no obtuvo la aprobación del jurado (Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) y quedó afuera del reality culinario.

Los motivos, según el jurado, fueron la cocción y la presentación. "Se sintió pasada la cocción"; "la presentación no estuvo a la altura de la competencia, se vio infantil", fueron algunas de las devoluciones.

"Me es muy difícil despedirte. Tenés un don en la hospitalidad, en la empatía, te manejás con una educación ante nosotros y tus compañeros que te hacen ser única. No pasaste desapercibida", le dijo Betular a Estefanía. Martitegui, en tanto, le pidió que "no cambie" porque su personalidad se ve plasmada en los platos.

Rodrigo Salcedo, uno de los participantes, dijo angustiado que "fue un honor conocer a una persona como a ella. Es el tipo de persona que le hace bien al mundo".

La conductora del reality también le dedicó unas palabras: "Te vamos a extrañar un montón, yo que vos me quedaría con la mirada de cada uno de tus compañeros, casi todos con lágrimas en los ojos. Y eso es lo que importa. Todos los que te conocimos nos llevamos el mejor de los recuerdos. Nunca cambies para hacer sentir bien a nadie, vos tenés que ser como sos. Te queremos un montón. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por tus alegrías, y sobre todo por ser tan auténtica, en un mundo que a veces la gente trata de adaptarse al otro".

Al final, la séptima eliminada se despidió y expresó: "Aprendí muchísimo en la competencia. Amo haber formado de Masterchef. Gracias por todo".