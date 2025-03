Aparecen reveladores audios donde Jésica Cirio defendía a Elías Piccirillo ante las críticas: "Sé todo"

En los mensajes se puede escuchar a la modelo y conductora defenderlo fuerte y confiar en él, sin dejarse llevar por los comentarios que había en ese entonces.

“Tenemos una relación hermosa, somos súper compinches, nos levantamos, entrenamos juntos... Compartimos muchas charlas, me aconseja mucho, yo lo aconsejo a él”, decía Cirio sobre Piccirillo en un video en redes sociales.

“Pasamos momentos muy lindos y lo más importante de todo es que tenemos una relación sana y creo que hoy en día es lo más difícil de tener”, dijo sobre el vínculo que tenían.

Además, se recordó cuando Jésica Cirio le envió a Luis Ventura un audio en mayo de 2024 en medio de la ola de cuestionamientos a Elías.

“Lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de p..., pero también estoy acostumbrada a esto”, expresó firme la modelo.

Y continuó: “A mí me importa lo que vivo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada y solo para hablar, con un mensajito que les llega de uno o de otro. Y hasta llegan a decir cosas que son tan atrocidades, que no son reales”.

“Pero bueno, nada, no me preocupa porque, insisto, sé muy bien quién es. Estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, sus laburos, su tarjeta", justificó Jésica.

Y cerró sobre los ingresos de él: "Es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante. Y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así".

Revelan que Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, fue medicado por desequilibrio emocional en la cárcel

Elías Piccirilo, ex pareja de Jésica Cirio, continúa detenido en el penal de Ezeiza tras el rechazo de su pedido de excarcelación por parte del fiscal Franco Picardi.

Y este lunes, Mercedes Ninci contó en Mujeres argentinas, El Trece, que el empresario se encuentra en el módulo 1 del penal, un sector tranquilo donde se reciben a figuras conocidas.

Además, la periodista reveló la situación de Piccirilo no es la mejor y debió ser medicado. “Cuando ingresó al penal de Ezeiza, pasó por el hospital, como es obligatorio. Ahí me contaron que lo vieron muy deprimido, muy mal”, dijo.

Y aseguró que el empresario recibió medicación por desequilibrio emocional .“Esto es información de primera mano”, destacó Ninci, confirmando que su estado de salud preocupó a los profesionales del penal.

Mientras tanto, la causa sigue su curso con el análisis de los teléfonos siete secuestrados, pericias que comenzarán esta semana y podrían arrojar nueva información clave. “Ahí va a haber mucha tela para cortar”, anticipó Ninci.

La situación de Piccirillo no cambiaría en el corto plazo. El juez que llevaba la causa, Sebastián Casanello está en Italia por lo que su lugar fue ocupado temporalmente por el magistrado Adrián Ramos.

“Un juez subrogante como es Ramos no va a tomar decisiones trascendentales, va a esperar a que llegue Casanello de vacaciones dentro de dos meses para que ahí se defina el destino de Elías Piccirilo” , explicó la periodista.