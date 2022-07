Aparecen tremendos chats de Ricky Diotto con otra mujer

“¿Son una pareja abierta o cuando tomás vino se te da por ver qué onda?”, le pregunta la mujer en la conversación de WhatsApp. Y él le explica su situación sentimental.

“Funcionamos como familia, pero cero juntos hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”, precisó Diotto.

La charla sería del mes de marzo y en la misma Ricky sostiene que aunque aún vivía junto a la actriz ya no estaban como pareja.

“Qué ganas de cruzarte en la calle y mirarte a los ojos”, le decía él a la mujer en la polémica conversación. La ahora ex pareja venía atravesando rumores de fuerte crisis antes de confirmarse la separación en público.

¿Qué dirá Callejón ante la aparición de esta charla?

Tras algunos rumores de crisis e infidelidades, finalmente María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaron su separación. La pareja estuvo 11 años junta y son padres de Giovanna de 6 años.

Luego de algunas semanas, y tratar de superar la crisis con terapia de parejas, ellos confirmaron el rumor y afirmaron que atraviesan un momento muy triste. Sin embargo, Ángel de Brito contó el motivo real de la separación entre la actriz y el músico.

Al parecer, el motivo que terminó por todo es que el Diotto se habría desconectado de la pareja y no ya no tenía ganas de ponerle energía al vínculo.

Callejón contó que cuando se conocieron los rumores de infidelidad, ella decidió enfrentar a su hoy ex pareja: “Un día le dije ‘bueno, vamos a hablar’, no fue grato. Nosotros tenemos una historia de amor hermosa. La verdad es que quiero preservar a Gio, pero todo afecta, los rumores, todo”.

“Lo de la tercera en discordia no me afectó porque, convengamos, que si estás en crisis esas cosas pueden pasar. Pero me hace mal por la nena”, admitió la actriz.