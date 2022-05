Aparecen viejos y duros tuits de Martín Salwe: lo acusan de discriminador y homofóbico

En las redes, se armó un revuelo por las publicaciones que hizo hace un tiempo y al locutor le llovieron duros calificativos que fueron desde homofóbico a gordofóbico y discriminador.

Uno de los repudiables tuits, destacados por la cuenta Adrianabravista, señala que "a las gordas hay que decirles lípido, fuente de grasa".

En el otro, Salwe habla de cuestiones sexuales: "Con tantas minas, modelos, putas, mujeres! Cómo mierda se puede ser gay?", escribió.

La mayoría estaba en contra de su postura y hasta algunos pedían que se lo quitara de la competencia. Otros, tenían en cuenta que los tuits eran de 2012, es decir de cuando Martín Salwe era un adolescente, y que en esa etapa de la vida "se suelen decir pavadas como estas".

Martín Salwe

Grave denuncia de Marian Farjat a Martín Salwe: "Los 10 minutos más largos de mi vida"

Martín Salwe se hizo conocido en los medios en medio de su participación en El hotel de los famosos y sus intentos de conquista a Silvina Luna y Emily Lucius dentro del reality del Trece.

En las últimas horas, la ex Gran Hermano Marian Farjat utilizó su cuenta de Twitter para contar en detalle una situación incómoda que vivió con Salwe tras escuchar el testimonio de Leo García en Intrusos.

"Muy interesante lo que dice @leogarciapop en @Intrusos yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años, a él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo GH", recordó Marian.

Y profundizó: "Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias me tomaba un taxi, insistió tanto que por cansancio le dije que sí, recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto, también me hacía chistes de mal gusto muy machista".

marian farjat salwe 1.jpg

"Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida, cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabó los picos para que no lo haga y no entendía el NO ES NO. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados", precisó la ex GH.

Y continuó: "Me llamó varias veces insistiendo pero nunca más hablé ni lo volví a ver, no me llevé una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y obviamente nunca más lo volví a ver".

"Ah sí me lo crucé en Ideas del Sur una vez y lo traté súper cortante y como no le di bola se encargó de hablar mal de mi... De a poco me voy acordando. Así que en conclusión lo que hizo con Silvina y ahora con Emily, solo usa a las mujeres, es machista, no le importa nada y es capaz de cualquier cosa", finalizó durísima sobre su experiencia con Martín Salwe.