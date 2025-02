Aparecieron chats y fotos de la nueva novia de 25 años de Roberto García Moritán

De acuerdo al relato de Ochoa, la relación se conoció porque alguien los vio saliendo juntos de la casa de él. Y si bien en un principio ella negó el vínculo, luego le hizo saber a la producción de LAM que en realidad algo tuvo con Moritán.

A través de varios mensajes, la joven en cuestión les pidió: “Agradecería si no levantan información sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más, tuvimos algo, pero no sucedió nada más", al tiempo que les consultó: "Lo que me gustaría saber es ¿Cómo se filtró la info?".

Además, en otro chat esta mujer insistió preguntando si había "posibilidad de que no suban nada al programa", argumentando que no le gustaría estar involucrada por su trabajo.

Pero lo más llamativo fue cuando Pepe reveló que esta persona terminó pidiéndoles dinero a cambio de dar detalles de su vínculo con Moritán. “Por treinta verdes (30 mil dólares) estaba en el canal y les contaba todo. Y lo que no se animan a contar las otras", les dijo según aseguró el panelista de De Brito.

Así las cosas, además de compartir varias capturas de chats de Moritán con este joven, también mostraron imágenes de esta mujer, quien -de acuerdo a la información recabada- contaron que trabaja en una concesionaria de autos y la conexión con el empresario habría comenzado a través de Instagram.

Asimismo, desde LAM hicieron hincapié en la fogosidad de los mensajes entre esta mujer y García Moritán, dejando en evidencia la cercanía entre los dos.

Roberto García Moritán reveló qué posibilidad hay de reconciliación con Pampita si rompe con Martín Pepa

Cuando ya pasaron algo más de cuatro meses de la escandalosa y mediática separación de Pampita, hace algunas semanas Roberto García Moritán reapareció públicamente ya recompuesto emocionalmente, donde habló de su comienzo de año pero sorprendió con su tajante respuesta sobre si se reconciliaría en un futuro con la mamá de Anita, su hija menor.

Entrevistado por LAM (América TV), el exministro porteño aseguró que este mes de enero “terminó siendo un verano muy familiar", así como confesó estar "feliz y renovando fuerte la energía". "Ana está con Caro. La estaré viendo en unos días”, agregó sereno sobre las vacaciones de su nena y su ex en Miami.

Ese comentario fue el que le dio pie al cronista del ciclo de Ángel de Brito para ahondar en la actual relación con Pampita. Y sobre si mantienen el diálogo, Moritán fue claro: "Por supuesto, es la madre de una de las cosas que más quiero en el mundo y siempre voy a hablar".

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido el periodista fue al hueso sobre una posible vuelta con la modelo. "Vos en un momento quedaste esperanzada a volver, pero ella está a full (con Martín Pepa)", deslizó el notero a lo que Roberto García Moritán reaccionó de inmediato descartando de plano esa chance.

"No, yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja", aseguró entonces Moritán. Y ante la repregunta de si le pediría una nueva chance a la modelo si rompiese con Pepa y estuviese sola, el empresario respondió contundente: "Yo ya estoy muy bien y quiero disfrutar de este momento", confirmando así que ya dio vuelta la página.