Aparecieron las terribles fotos de Emily Ceco de Love is Blind golpeada tras la detención de Santiago Martínez

Embed

Santiago Martínez fue detenido en la mañana del viernes y será indagado este mediodía. Emily Ceco lo acusó por tres hechos puntuales en octubre, enero y febrero, siendo el último el más fuerte de todos, cuando el 8 de febrero intentó ahorcarla, luego de regresar de ver una función de Sex.

"Se brota la empieza a insultar, ahí se produce la golpiza más fuerte y ahí donde la priva de la libertad", detalló la periodista sobre el último episodio que derivó en la denuncia policial.

En el ciclo se mostraron las imágenes que aportó Emily Ceco al expediente donde se ve su rostro con moretones producto de la agresión de quien era su pareja. Tremendo.

emily ceco fotos golpeada 3.jpg

emily ceco fotos golpeada 5.jpg

emily ceco fotos golpeada 2.jpg

emily ceco fotos golpeada.jpg

Emily de Love is Blind reveló qué le decía la producción de Netflix sobre su vínculo con Santiago Martínez

Días atrás, Emily Ceco contó el calvario que vivió junto a Santiago Martínez, su ex pareja, a quien conoció en el reality Love is Blind de Netflix.

"Vengo con los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. Me pegó una trompada en la cabeza. Le dije, ‘Por favor, no me pegues’. Me respondió ‘Sos una put...’ y me volvió a pegar", relató en su visita a Bondi Live.

En una nota con Intrusos, América TV, Emily desligó de responsabilidad a los productores de Netflix respecto al inicio de su historia de amor con Santiago Martínez.

"¿Hubo una inducción por parte de la producción para que la historia de amor se potencie o fue genuina?", indagó Rodrigo Lussich. "Yo me enamoré genuinamente de él", afirmó la joven, que en las últimas horas amplió su denuncia por violencia contra su ex.

"La producción en ningún momento me incitó ni me insinuó algo", siguió Emily, visiblemente movilizada.

Y finalizó: "De hecho, todo el tiempo me preguntaban si estaba bien, si estaba segura de que estaba enamorada de él y que me quería casar. Jamás me incitaron a estar en pareja con Santiago”.