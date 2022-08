Apareció el amante de Wanda Nara y contó intimidades de sus encuentros

El hombre asegura que mantuvo en varias oportunidades relaciones sexuales con la rubia, incluso reveló que ella había quedado muy enganchada con la química que surgió de esos encuentros entre ambos.

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió", contó a una programa de radio.

"Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", indicó sobre los encuentros sexuales.

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", indicó Agustín.

Denuncian que Mauro Icardi maltrata a los 3 nenes que tiene Wanda Nara con Maxi López

De nuevo Luis Ventura puso sobre el tapete las denuncias de maltrato que se le hicieron a Mauro Icardi hacia los hijos de Wanda Nara y Maxi López, Constantino, Benedicto y Valentino.

El periodista contó que tiene información al respecto y para comprobarlo con audios." Mauro Icardi maltrataba a los hijos de Maxi López", aseguró Ventura.

Las denuncias vienen desde hace un tiempo, pero tanto Wanda como Mauro se esforzaron para desmentir esto y comprobar que los tres niños quieren al futbolista como a su propio papá.

Wanda publicó que siempre Mauro los trató como hijos y que se dedicó a ellos, en su tiempo libre los ayudaba con la tarea e incluso a jugar al fútbol o cualquier deporte.

Pero, Ventura afirma que todo es ficticio y que los tres niños no están cómodos con Icardi.