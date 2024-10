Apareció Elba Marcovecchio y habló de la salud de Jorge Lanata y la feroz interna con sus hijas

“Jorge está maso menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador, yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante”, afirmó en cuanto a su salud.

Por otro lado, se refirió a la polémica con Lola y Barbara Lanata y declaró: “Nosotras no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado, y a Jorge es lo peor que le puede pasar, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente".

"Más allá de no tener diálogo directo, por las cuestiones médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y lo pedí expresamente. He tenido muchas internaciones con Jorge y la realidad es una sola, las hemos pasado nosotros. Entonces a mí parece excelente que las hijas se involucren. No solo que está bien, sino que las cabezas piensan mejor", concluyó.

El contraataque de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata: "Violencia mediática"

La jueza Lucila Córdoba revirtió la decisión de prohibición a los medios de informar sobre cualquier información vinculada al periodista Jorge Lanata, quien se encuentra internado en la clínica Santa Catalina donde fue derivado desde el Hospital Italiano.

El bozal legal había sido determinado el viernes y a las horas se dejó sin efecto esa polémica resolución, luego de la propia decisión de Lanata de que no siga vigente esa medida.

En este sentido, en el programa Intrusos, América Tv, Guido Zaffora contó cuál sería el "contraataque" legal que estaría planeando Elba Marcovecchio, esposa del conductor, contra las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, y también periodistas y programas de televisión.

"El contraataque de Elba Marcovecchio se está armando por estas horas. Hubo hoy una reunión con sus tres abogadas", comenzó el panelista.

"Mariana Gallego, que es la contención de Elba, pero la que lleva el caso es Guadalupe Guerrero. Y también está Lara Piro que es amiga", continuó Guido.

Y profundizó: "El contraataque es una demanda por violencia mediática que va a hacer Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata. Lo están planeando".

"Lo que me cuentan que no sería una demanda solamente contra las hijas de Lanata sino también contra varios periodistas y programas de televisión", finalizó la información.