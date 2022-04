Apareció otra ex empleada de Ana Rosenfeld, que la denunció en la Justicia

Embed

La ex empleada de Rosenfeld mencionó que fue testigo de maltratos: "He presenciado gritos e insultos hacia otra compañera. Nos quedamos todos helados por los gritos".

Galián señaló que no la tomaron por sorpresa las denuncias que aparecieron de parte de ex clientas. "Conocí muchas de las cosas que contaron en estos días", sostuvo.

Por último, la ex empleada de Rosenfeld advirtió que no descarta recibir una ofensiva de parte de la abogada tras haber decidido hablar. "Seguro que después de esta nota me manda una carta documento a mí", concluyó.

La reacción de Ana Rosenfeld al ver a sus ex clientas en TV

Ana Rosenfeld expresó su indignación después de ver a su ex clientas en Intrusos.

La abogada mediática subió foto del aire del programa de espectáculos y manifestó su enfado.

View this post on Instagram A post shared by Ana Rosenfeld (@ana.rosenfeld)

"Vergüenza ver como tres mujeres a las que acompañe no solo jurídicamente sino también en lo personal. Ahora buscan oportunismo mediático para no cumplir con el pago de los honorarios profesionales. Creen que los medios van a frenar la Justicia. Todos los expedientes judiciales son la prueba contundente de sus falsas denuncias y difamación de mi nombre", fue el descargo de Rosenfeld.